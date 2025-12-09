Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, și-a anulat vizita în România. Bild: ”Are o infecție asemănătoare gripei”

Guvernul a anunțat, marți, că vizita în România a ministrului federal al Apărării din Germania, Boris Pistorius, a fost anulată din motive de sănătate.

”Întrevederea prim-ministrului Ilie Bolojan cu ministrul federal al apărării din Germania, Boris Pistorius, programată iniţial pentru astăzi, 9 decembrie 2025, nu va mai avea loc având în vedere anularea vizitei în România a înaltului oficial german, din motive de sănătate”, a anunţat Executivul.

Programul stabilit de ministerele Apărării din România şi Germania la Baza 57 Aeriană ”Căpitan Aviator Constantin Cantacuzino” din Mihail Kogălniceanu, judeţul Constanţa, va continua la nivelul secretarilor de stat.

Astfel, din partea României va participa secretarul de stat pentru politica de apărare, planificare şi relaţii internaţionale din cadrul MApN, Sorin Dan Moldovan, iar din partea Germaniei, secretarul de stat parlamentar la Ministerul federal al Apărării, Dr. Nils Schmid.

Publicaţia germană Bild a relatat că Boris Pistorius, cel mai popular politician german, avea programată, marţi dimineaţa, tradiţionala sa vizită de Crăciun, în care le mulţumea soldaţilor germani aflaţi în străinătate pentru serviciul adus ţării.

De această dată, vizita urma să includă România şi Polonia, unde sunt peste 300 de soldaţi germani pregătiţi să apere spaţiul aerian al ţărilor menţionate în faţa intruziunilor ruşilor, la baza aeriană din Constanţa, la Marea Neagră, şi de la Malbork, la Marea Baltică.

Luni seară, însă, Ministerul federal al Apărării a anunţat că vizita de Crăciun planificată cu ministrul Apărării, Boris Pistorius, a fost anulată din motive de boală.

Potrivit informaţiilor Bild, ”Pistorius suferă de o infecție asemănătoare gripei”.

Premierul Ilie Bolojan urma să aibă, marţi, o întrevedere oficială cu ministrul federal al apărării din Germania, Boris Pistorius, în Baza 57 Aeriană ”Căpitan Aviator Constantin Cantacuzino” din Mihail Kogălniceanu, judeţul Constanţa, punct strategic pentru postura defensivă aliată pe Flancul Estic.

