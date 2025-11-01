Ministrul Finanțelor anunță fonduri suplimentare de 250 milioane lei pentru primării și termoficare. Noul termen stabilit

Stiri Politice
01-11-2025 | 17:31
Alexandru Nazare
Inquam Photos / Octav Ganea

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, anunţă, sâmbătă, prelungirea perioadei în care primăriile şi consiliile judeţene pot cere împrumuturi, prin Trezoreria Statului, pentru investiţiile locale şi termoficare.

autor
Stirileprotv

Noul termen este 31 decembrie 2025, fiind introdus şi un plafon suplimentar de 250 milioane lei dedicat termoficării – pentru plata facturilor restante şi acoperirea pierderilor din furnizarea agentului termic.

”Am propus şi adoptat în Guvern prelungirea până la 31 decembrie 2025 a perioadei în care primăriile şi consiliile judeţene pot cere împrumuturi de la stat, prin Trezoreria Statului. Aceste împrumuturi sunt bani pe care statul îi pune temporar la dispoziţia autorităţilor locale pentru a le sprijini să finalizeze proiecte europene din PNRR, să continue investiţiile locale şi, în acelaşi timp, să asigure finanţarea serviciilor de termoficare”, a transmis, sâmbătă, ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.

Potrivit acestuoa a fost introdus un plafon suplimentar de 250 milioane lei dedicat termoficării – pentru plata facturilor restante şi acoperirea pierderilor din furnizarea agentului termic.

”Astfel, oraşele vor putea asigura încălzirea populaţiei în sezonul rece 2025–2026”, precizează ministrul.

Citește și
Alexandru Nazare
Ministrul Finanțelor: „Nu ne permitem să creștem salariul minim astăzi. Trebuie să ne gândim la competitivitatea economiei”

Împrumuturile sunt acordate în condiţii avantajoase, cu dobândă redusă, perioadă flexibilă de rambursare (1–10 ani) şi 12 luni de graţie.

”Sunt măsuri concrete prin care continuăm să sprijinim administraţiile locale să ducă la capăt proiectele de investiţii şi ajutăm comunităţile să treacă iarna în siguranţă, fără riscul întreruperii serviciilor de termoficare. Cred că investiţiile locale sunt printre motoarele dezvoltării României. Vom continua să oferim instrumente financiare stabile şi flexibile pentru ca autorităţile locale să poată construi, moderniza şi oferi servicii de calitate pentru toţi. Dezvoltarea comunităţilor înseamnă, în final, o Românie mai puternică”, apreciază ministrul.

Guvernul a aprobat în această săptămână o ordonanţă de urgenţă pentru prorogarea termenului prevăzut de OUG nr. 25/2025 pentru asigurarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului

”Prevederea adoptată de Guvern prelungeşte, până la sfârşitul anului, termenul în care unităţile administrativ teritoriale pot contracta împrumuturi din Trezorerie pentru asigurarea continuităţii serviciilor termice în sistem centralizat şi pentru susţinerea proiectelor finanţate din fonduri europene şi prin PNRR. Guvernul răspunde astfel solicitărilor formulate de unele comunităţilor locale şi de Asociaţia Municipiilor din România”, arăta Guvernul, într-un comunicat de presă.

Limita sumei pentru acordarea acestor împrumuturi se menţine la 1,5 miliarde de lei, cât a fost stabilit iniţial. Disponibilul rămas nealocat este de aproximativ 650 de milioane lei.

Sursa: News.ro

Etichete: termoficare, ministerul finantelor, alexandru nazare, primarii,

Dată publicare: 01-11-2025 17:31

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Superba Sorana Cîrstea poate câștiga o avere după ce a pierdut la Hong Kong
GALERIE FOTO Superba Sorana Cîrstea poate câștiga o avere după ce a pierdut la Hong Kong
Citește și...
Ministrul Finanțelor: ANAF folosește un software cu inteligență artificială care integrează 11 baze de date
Stiri Economice
Ministrul Finanțelor: ANAF folosește un software cu inteligență artificială care integrează 11 baze de date

Alexandru Nazare anunță că digitalizarea Fiscului va fi încheiată până la finalul anului 2026, iar softul actual cu indicatori de risc este „state-of-the-art".

Ministrul Finanțelor: „Nu ne permitem să creștem salariul minim astăzi. Trebuie să ne gândim la competitivitatea economiei”
Stiri actuale
Ministrul Finanțelor: „Nu ne permitem să creștem salariul minim astăzi. Trebuie să ne gândim la competitivitatea economiei”

Alexandru Nazare anunță că discuțiile continuă în coaliție, inclusiv pe menținerea sumei de 300 lei neimpozabile, în contextul protestului sindical anunțat pentru 29 octombrie.

Recomandări
Ce se întâmplă dacă nu se acordă împrumuturi de reparații pentru Ucraina. Planurile alternative care se află pe masa UE
Stiri externe
Ce se întâmplă dacă nu se acordă împrumuturi de reparații pentru Ucraina. Planurile alternative care se află pe masa UE

Liderii UE caută neîncetat soluții pentru a menține sprijinul financiar și militar acordat Ucrainei, după ce planul său principal - un împrumut uriaș de reparații bazat pe activele rusești înghețate - riscă să se împotmolească, arată o analiză Euronews.

Ciucu dezminte că s-ar retrage din cursa pentru Primăria Capitalei în favoarea lui Drulă: „Nu de aici vin știrile false”
Stiri Politice
Ciucu dezminte că s-ar retrage din cursa pentru Primăria Capitalei în favoarea lui Drulă: „Nu de aici vin știrile false”

Candidatul PNL pentru Primăria Bucureşti, Ciprian Ciucu, afirmă că nu are intenţia de a se retrage din cursă în favoarea candidatului USR, Cătălin Drulă.

Noul Guvern al Republicii Moldova, condus de premierul Alexandru Munteanu, a depus jurământul în prezenţa Maiei Sandu
Stiri Politice
Noul Guvern al Republicii Moldova, condus de premierul Alexandru Munteanu, a depus jurământul în prezenţa Maiei Sandu

Cabinetul de miniştri, condus de prim-ministrul Alexandru Munteanu, a depus, sâmbătă, jurământul de învestire în prezenţa preşedintei Republicii Moldova, Maia Sandu şi a preşedintelui Parlamentului, Igor Grosu.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 01 Noiembrie 2025

02:05:21

Alt Text!
I like IT
Ediția 25 - 2025

22:22

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Superspeed
S9E25

22:18

Alt Text!
La Măruță
31 Octombrie 2025

01:30:55

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28