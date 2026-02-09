Ministrul Energiei, social-democratul Bogdan Ivan, care era aşteptat luni, în plenul Camerei Deputaţilor, la Ora Guvernului, a cerut reprogramarea şedinţei pentru săptămâna viitoare, invocând probleme personale.

Biroul permanent al Camerei Deputaţilor a aprobat, miercurea trecută, solicitarea Grupului parlamentar USR de a-l chema la "Ora Guvernului" pe ministrul Energiei, Bogdan Ivan, în contextul crizei apei potabile din Curtea de Argeş.

„USR solicită participarea domnului Bogdan-Gruia Ivan, ministrul Energiei, în vederea susţinerii dezbaterii politice organizate la Ora Guvernului din data de 9 februarie 2026. Pentru prima dată după 60 ani lacul de acumulare Vidraru a fost golit ca urmare a procesului de întreţinere şi modernizare a amenajării hidroenergetice Vidraru, lucrări de o importanţă naţională. Constatăm însă că, deşi era deja cunoscut de aproximativ zece ani că aceste lucrări sunt necesare şi urmează să fie efectuate, de mai bine de trei luni de zile zeci de mii de locuitori din municipiul Curtea de Argeş şi din localităţile limitrofe se confruntă cu o criză a lipsei de apă potabilă. În acest context, îi solicităm domnului ministru Bogdan-Gruia Ivan să ne prezinte care este planul de măsuri şi acţiuni concrete pe care Ministerul Energiei, împreună cu Hidroelectrica, responsabilă de administrarea amenajării hidroenergetice Vidraru, le-au luat pentru a preîntâmpina apariţia unei astfel de situaţii şi care sunt acţiunile pe care le întreprinde în acest moment pentru a soluţiona această problemă a crizei lipsei apei potabile”, se arată în solicitarea USR.

Criza apei din Curtea de Argeș

Prezenţa unei bacterii a fost confirmată în apa furnizată în municipiul Curtea de Argeş, care rămâne nepotabilă.

Ca urmare a creşterii turbidităţii, în contextul deversărilor controlate din lacul de acumulare Vidraru, apa furnizată prin reţeaua de distribuţie care deserveşte municipiul Curtea de Argeş şi comunele Valea Danului, Valea Iaşului şi Băiculeşti, cu o populaţie totală de circa 40.000 de locuitori, nu mai este potabilă de la începutul lunii noiembrie 2025.

Societatea Aquaterm a informat, încă din data de 10 noiembrie 2025, că turbiditatea apei brute din canalul de la Oeşti, unde sunt situate prizele de apă, a fost cu mult mai mare decât capacitatea de filtrare a Staţiei de tratare de la Cerbureni.

Hidroelectrica a efectuat, în ultimele luni, o serie de deversări controlate din acumularea Vidraru de pe râul Argeş, necesare pentru asigurarea condiţiilor tehnice de efectuare a lucrărilor de retehnologizare a amenajării hidroenergetice.