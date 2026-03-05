'Fiul lui Khamenei este inacceptabil pentru mine. Vrem pe cineva care să aducă armonie și pace în Iran', a susținut Trump în interviul acordat publicației Axios, citată de Reuters.

'Trebuie să fiu implicat în numire, la fel cum a fost cu Delcy (Rodriguez) în Venezuela', a insistat el, referindu-se la vicepreședinta Venezuelei care i-a luat interimar locul președintelui Nicolas Maduro după ce acesta a fost capturat de un comando american pe 3 ianuarie.

Mojtaba Khamenei, fiul ayatollahului Khamenei, a supraviețuit atacurilor aeriene americane și israeliene asupra Iranului. Unele mass-media au susținut săptămâna aceasta că el va fi noul lider suprem iranian, dar informația nu s-a adeverit.

Cleric de rang mediu, dar reprezentant al liniei dure, Mojtaba Khamenei are legături strânse cu Corpul Gărzilor Revoluționare din Iran. El este văzut în continuare drept posibil succesor al tatălui său. Noul lider suprem nu a fost încă desemnat.În pofida bombardamentelor și uciderii ayatollahului Ali Khamenei, regimul iranian nu dă semne că i s-ar slăbi poziția și că un regim favorabil Washingtonului i-ar putea lua locul, obiectivul principal urmărit de fapt de Trump, dincolo de neutralizarea programelor nuclear și de rachete balistice ale Iranului.

Prin urmare, fără o intervenție terestră, atacurile aeriene ar putea fi insuficiente pentru a conduce la o schimbare de putere la Teheran. Trump a susținut că nu va ezita să trimită trupe americane pe teren în Iran 'dacă va fi necesar'.