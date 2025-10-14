Ministrul Economiei, după respingerea moţiunii împotriva sa: „Voi continua să pun reguli și să trag oamenii la răspundere”

Stiri Politice
14-10-2025 | 12:15
radu miruta
Inquam Photos / Codrin Unici

Ministrul Economiei, Radu Miruţă, afirmă, după respingerea moţiunii depuse de AUR împotriva sa, că va continua să pună „reguli în loc de combinaţii” şi oameni care „să fie traşi la răspundere pentru ce fac, nu oameni care doar să primească nişte bani”.

autor
Stirileprotv

„Schimbările în Ministerul Economiei merg mai departe. În ţara asta există şi oameni care muncesc, nu doar unii care urlă”, adaugă ministrul Economiei. El le mulţumeşte senatorilor din coaliţie pentru că au votat pentru respingerea moţiunii simple împotriva sa.

„Am intrat într-un sistem construit pe tăceri, pile şi aranjamente şi l-am deranjat. Voi continua să pun reguli în loc de combinaţii şi oameni care să fie traşi la răspundere pentru ce fac, nu oameni care doar să primească nişte bani”, afirmă Radu Miruţă într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Ministrul Economiei le mulţumeşte senatorilor din coaliţie pentru că moţiunea AUR împotriva sa „a picat” luni seară în Parlament.

„Am demontat aseară în plenul Senatului toate neadevărurile şi manipulările spuse de AUR în fiţuica cu formă, dar fără fond. Schimbările în Ministerul Economiei merg mai departe. În ţara asta există şi oameni care muncesc, nu doar unii care urlă”, afirmă Miruţă.

Citește și
justitie, coruptie, catuse
Președintele Nicușor Dan, hotârât să atace ”frontal” flagelul care afectează România: ”Trebuie să devină o preocupare a SRI”

Ministrul mai spune că preferă să fie acuzat că vorbeşte decât să fie întrebat de ce a tăcut „când alţii furau”.

Luni seară, la dezbaterea moţiunii împotriva sa, Radu Miruţă a declarat că acuzaţiile la adresa sa sunt „fără dovezi”, „minciuni, neadevăruri şi foarte, foarte multă manipulare”, dar şi „o colecţie de etichete politice reciclate cu mai multă pasiune decât cu adevăr”. Potrivit lui Miruţă, moţiunea arată „limpede” că AUR „are o problemă majoră cu a face curăţenie în companiile de stat şi face jocuri de culise”.

Radu Miruţă le-a mai transmis membrilor AUR, în plenul Senatului, că reprezintă „mult amatorism” şi că, în opinia sa, unii „s-ar simţi mult mai confortabil în Rusia învecinându-se cu UE mai slabă”, potrivit News.ro.

„Vă înţeleg strădania de a propaga minciuni. Şi să ştiţi că vă înţeleg şi când nu reuşiţi să convertiţi din ruble în fonduri europene. Luaţi creionul şi notaţi cu litere chirilice chiar că am redeschis această înţelegere comercială, am negociat în avantajul României un plus de 93 de milioane de euro, dintr-un total de 400, iar diferenţa se va plăti conform participaţiilor, 49 cu 51%. Mă acuzaţi că analizez din toate unghiurile înainte să decid”, a mai spus Miruţă, referindu-se la contractul încheiat cu reprezentanţii Rheinmetall pentru construirea unei fabrici de pulberi la Victoria.

În 27 august, Radu Miruţă anunţa că România va construi, alături de Rheinmetall, cea mai modernă fabrică de pulberi pentru muniţie din lume, în oraşul Victoria, din judeţul Braşov. Potrivit Ministerului Economiei, investiţia de 535 de milioane de euro ar urma să înceapă în 2026 şi să fie realizată în trei ani, creându-se astfel 700 de locuri de muncă directe în zonă.

Sursa: News.ro

Etichete: ministrul economiei, motiune, Radu Miruţă ,

Dată publicare: 14-10-2025 12:15

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Dublă victorie pentru „surpriza” lui Mircea Lucescu de la națională! Imaginea a făcut furori pe internet
GALERIE FOTO Dublă victorie pentru „surpriza” lui Mircea Lucescu de la națională! Imaginea a făcut furori pe internet
Citește și...
Moțiunea AUR împotriva ministrului USR al Economiei, Radu Miruță, a fost respinsă
Stiri Politice
Moțiunea AUR împotriva ministrului USR al Economiei, Radu Miruță, a fost respinsă

Moţiunea depusă de AUR împotriva ministrului Economiei, Radu Miruţă, a fost dezbătută şi votată luni în plenul Senatului. 

Recomandări
Președintele Nicușor Dan, hotârât să atace ”frontal” flagelul care afectează România: ”Trebuie să devină o preocupare a SRI”
Stiri Politice
Președintele Nicușor Dan, hotârât să atace ”frontal” flagelul care afectează România: ”Trebuie să devină o preocupare a SRI”

Președintele Nicușor Dan afirmă că ”fenomenul corupției trebuie atacat frontal” în România, iar în această ”luptă” trebuie să se implice mai mult și Serviciul Român de Informații.  

De ce Europa nu are încredere în planul lui Trump pentru Gaza. Temerile ascunse ale Bruxelles-ului față de Israel
Stiri externe
De ce Europa nu are încredere în planul lui Trump pentru Gaza. Temerile ascunse ale Bruxelles-ului față de Israel

Israelul nu ar trebui să se bazeze pe faptul că liderii europeni vor uita repede moartea a zeci de mii de palestinieni în Gaza, chiar dacă acordul de pace al lui Donald Trump va reuși să pună capăt războiului.

Bătrânii din București cu pensii ca în Galați. Topul pensiilor medii din Capitală, pe sectoare
Stiri Economice
Bătrânii din București cu pensii ca în Galați. Topul pensiilor medii din Capitală, pe sectoare

Ultimele date CNPP arată discrepanțe semnificative între pensiile din sectoarele Capitalei. Pensia medie în Sectorul 1 depășește 4.000 de lei, în timp ce în Sectorul 5 abia trece de 3.000.

Top citite
1 Sfanta Parascheva
Inquam Photos / Casian Mitu
Stiri Diverse
Sfânta Parascheva 2025. Când pică sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva, ocrotitoarea Moldovei
2 Maria Popovici
Instagram / @miss.mariapopovici
Stiri Mondene
Maria Popovici împlinește 34 de ani. Energie, umor și carismă pe scenă
3 Cât plătește șoferul unui Logan pentru asigurarea RCA în Franța. Comparația cu România
Shutterstock
Stiri Sociale
COTAR acuză ”legea jafului RCA”. Asiguratorul decide tot: Ce trebuie reparat, unde și cât costă. ”Bonus”: Păgubitul plătește
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 14 Octombrie 2025

03:12:48

Alt Text!
La Măruță
13 Octombrie 2025

01:32:05

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Fibromul uterin se tratează modern prin chirurgie robotică

12:46

Alt Text!
Vorbește Lumea
13 Octombrie 2025

01:47:41

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28