Ministrul Economiei, după respingerea moţiunii împotriva sa: „Voi continua să pun reguli și să trag oamenii la răspundere”

Ministrul Economiei, Radu Miruţă, afirmă, după respingerea moţiunii depuse de AUR împotriva sa, că va continua să pună „reguli în loc de combinaţii” şi oameni care „să fie traşi la răspundere pentru ce fac, nu oameni care doar să primească nişte bani”.

„Schimbările în Ministerul Economiei merg mai departe. În ţara asta există şi oameni care muncesc, nu doar unii care urlă”, adaugă ministrul Economiei. El le mulţumeşte senatorilor din coaliţie pentru că au votat pentru respingerea moţiunii simple împotriva sa.

„Am intrat într-un sistem construit pe tăceri, pile şi aranjamente şi l-am deranjat. Voi continua să pun reguli în loc de combinaţii şi oameni care să fie traşi la răspundere pentru ce fac, nu oameni care doar să primească nişte bani”, afirmă Radu Miruţă într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Ministrul Economiei le mulţumeşte senatorilor din coaliţie pentru că moţiunea AUR împotriva sa „a picat” luni seară în Parlament.

„Am demontat aseară în plenul Senatului toate neadevărurile şi manipulările spuse de AUR în fiţuica cu formă, dar fără fond. Schimbările în Ministerul Economiei merg mai departe. În ţara asta există şi oameni care muncesc, nu doar unii care urlă”, afirmă Miruţă.

Ministrul mai spune că preferă să fie acuzat că vorbeşte decât să fie întrebat de ce a tăcut „când alţii furau”.

Luni seară, la dezbaterea moţiunii împotriva sa, Radu Miruţă a declarat că acuzaţiile la adresa sa sunt „fără dovezi”, „minciuni, neadevăruri şi foarte, foarte multă manipulare”, dar şi „o colecţie de etichete politice reciclate cu mai multă pasiune decât cu adevăr”. Potrivit lui Miruţă, moţiunea arată „limpede” că AUR „are o problemă majoră cu a face curăţenie în companiile de stat şi face jocuri de culise”.

Radu Miruţă le-a mai transmis membrilor AUR, în plenul Senatului, că reprezintă „mult amatorism” şi că, în opinia sa, unii „s-ar simţi mult mai confortabil în Rusia învecinându-se cu UE mai slabă”, potrivit News.ro.

„Vă înţeleg strădania de a propaga minciuni. Şi să ştiţi că vă înţeleg şi când nu reuşiţi să convertiţi din ruble în fonduri europene. Luaţi creionul şi notaţi cu litere chirilice chiar că am redeschis această înţelegere comercială, am negociat în avantajul României un plus de 93 de milioane de euro, dintr-un total de 400, iar diferenţa se va plăti conform participaţiilor, 49 cu 51%. Mă acuzaţi că analizez din toate unghiurile înainte să decid”, a mai spus Miruţă, referindu-se la contractul încheiat cu reprezentanţii Rheinmetall pentru construirea unei fabrici de pulberi la Victoria.

În 27 august, Radu Miruţă anunţa că România va construi, alături de Rheinmetall, cea mai modernă fabrică de pulberi pentru muniţie din lume, în oraşul Victoria, din judeţul Braşov. Potrivit Ministerului Economiei, investiţia de 535 de milioane de euro ar urma să înceapă în 2026 şi să fie realizată în trei ani, creându-se astfel 700 de locuri de muncă directe în zonă.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













