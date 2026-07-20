Miruță afirmă că a luat această decizie pentru a combate toate suspiciunile privind organizarea interviurilor în cadrul MApN.

”De ce? Pentru a elimina orice urmă de subiectivism și pentru a închide definitiv abordarea de tipul „nu contează ce notă iei la scris, poate că dacă nu ești cine vor ei, te pică la interviu”.

Începând cu 1 august 2026, comisiile de selecție din Ministerul Apărării sunt obligate să înregistreze interviurile. Modernizarea Armatei Române nu înseamnă doar echipamente noi, ci și reguli noi. Am convingerea că instituțiile puternice se construiesc prin transparență și merit, iar acesta este încă un pas în această direcție”, precizează ministrul interimar Radu Miruță.