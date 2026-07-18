De asemenea, și-ar fi decontat tricourile, treningurile și pantofii sport la contabilitatea unității. Bărbatul a fost retras de la comandă și este în atenția Parchetului Militar.

Acuzații grave la adresa fostului comandant

Cazul despre care a vorbit ministrul Apărării este unul greu de imaginat pentru anul 2026.

Radu Miruță, ministrul interimar al Apărării: „Este o situație ridicolă, inacceptabilă, cu comandantul unității militare de la Murfatlar. Domnul comandant deconta produse personale, adidași, trening, tricouri, pentru dumnealui și pentru familie, la contabilitatea unității, punea militarii la muncă în propria gospodărie, la zugrăvit apartamentul. Le cerea militarilor să-i pregătească și să-i servească masa acasă, pentru diverse evenimente personale, pretindea și primea de la subordonați produse alimentare în cantități mari. A fost găsită carcasă de porc, 100 de litri de vin, kilograme de calcan, pește.”

După 16 ani în care s-a aflat la conducerea unității, comandantul a fost schimbat din funcție, iar ministerul a sesizat Parchetul Militar.

Corespondent Știrile PRO TV: „Unitatea militară de la Murfatlar este unul dintre principalele depozite logistice ale Forțelor Navale. Aici sunt recepționate, depozitate și distribuite echipamente, combustibil și alte materiale necesare funcționării navelor și unităților militare din subordinea Forțelor Navale.”

Fostul comandant nu a putut fi contactat pentru a-și spune punctul de vedere.

Un alt caz, în atenția autorităților

Pe de altă parte, ministrul a amintit de un alt caz, despre care consideră că este de competența DNA.

Oficialul spune că în Pitești se construiește un ansamblu rezidențial prea aproape de un depozit de muniție, pe baza unui aviz dat de angajați ai ministerului.

Radu Miruță, ministrul interimar al Apărării: „Două blocuri, 128 de apartamente, au fost construite, în aprecierea noastră, ilegal, la o distanță de 100 de metri – când legea impunea o distanță de 200 de metri – lângă depozitul de muniție de la unitatea militară din Pitești.”

Potrivit oficialului, avizul pozitiv pentru construcție a fost acordat după ce, inițial, ministerul dăduse alte două avize negative.

18 militari, inclusiv ofițeri cu grad de general de brigadă, sunt cercetați. La numărul de telefon afișat pe pagina dezvoltatorului imobiliar răspunde o persoană care a declarat că nu poate să ofere informații.