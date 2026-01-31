”Asta înseamnă să fii cu partea dorsală în două luntrii, ca să fie foarte clar”, a spus ministrul Fondurilor Europene, la Prima TV. Pe de altă parte, Dragoş Pîslaru a lăudat mai mulţi miniştri PSD. ”Alexandru Rogobete, Bogdan Ivan, Florin Manole, jos pălăria, lucrez bine cu ei!”, a declarat Dragoş Pîslaru.

Dragoş Pîslaru, ministrul Fondurilor Europene, a fost întrebat, în emisiunea Insider politic, difuzată sâmbătă la Prima TV, cum lucrează cu PSD.

”La nivel guvernamental, bine. Poate nu e răspunsul la care vă aşteptaţi. Dar cred că e o diferenţă între meciurile şi fumigenele din spaţiu public, unde PSD pare că are angajat câte un corifeu care să critice pe fiecare ministru care e din altă tabără. Mă refer aici la Mediu, mă refer la mine, mă refer la diverse domenii care sunt pur şi simplu luate, la emisiunile de seară, la anumite posturi, şi tocate mărunt. Deci oamenii aceia n-au alt scop în viaţă decât să critice pe domeniul lor. Deci asta face PSD. El e în guvernare, dar îşi trimite oamenii la anumite emisiuni să critice şi să toace politicile guvernamentale. Asta înseamnă să fii cu partea dorsală în două luntrii, ca să fie foarte clar. Şi asta este ceva ce mi se pare că nu face deloc cinste unui partid politic care acum are mandatul de a scoate România dintr-o situaţie dificilă şi care, ca să o spunem pe şleau, a avut ”o contribuţie” la aducerea României în această situaţie dificilă. Deci una e că trebuie să-ţi asumi cu responsabilitate mandatul, doi este să recunoşti că ai avut o implicare în situaţia asta grea şi măcar să-ţi asumi, ”Băi, uite, măcar dacă am creat-o, hai să o şi rezolv”. Deci asta este problema mea fundamentală. Dar spuneam, la nivel guvernamental, în colaborarea mea cu miniştrii - pe PNRR, pe Coeziune- colaborăm foarte bine. Alexandru Rogobete, Bogdan Ivan, Florin Manole, jos pălăria, lucrez bine cu ei!”, a spus Dragoş Pîslaru.

”Ar trebui să vă crape obrazul de rușine!”

Ministrul Fondurilor Europene le-a transmis liderilor PSD ”care-l fac în toate chipurile” pe Ilie Bolojan că ar trebui ”să le crape obrazul de ruşine”.

”Eu cred că Ilie Bolojan trebuie să reziste dacă vrem ca România să termine această perioadă în care ieşim din criză, pe de-o parte. Doi, facem reformele necesare ca să putem să aşternem un model de creştere economică viabil, deci nu bazat pe consum sau pe pomeni, ci un model bazat pe investiţii. Asta este ceea ce facem acum. Astea sunt marele shift (schimbări - n.r.). Şi trei, care este foarte important, ai nevoie de un profesionist în administraţie care să mişte administraţia şi să poată, într-adevăr, să ne asigure că atunci când spui că faci ceva, fă lucrul respectiv! Şi asta cred că a demonstrat la Oradea, a demonstrat în Bihor şi asta cred că demonstrează în guvern acum. Iar pentru toţi cei care îl fac în toate chipurile, chiar partenerii de coaliţie, mesajul meu este următorul: ar trebui să vă crape obrazul!”, a transmis Dragoş Pîslaru.

