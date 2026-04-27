Social-democrații au evitat să comenteze despre moțiunea de cenzură, dar unii dintre ei nu exclud să revină la conducerea ministerelor. Resping însă categoric varianta unui Guvern, format alături de AUR.

La Ministerul Agriculturii, fostul ministru Florin Barbu a trecut în revistă principalele programe derulate în cei aproape trei ani de mandat. Interimatul va fi asigurat de vicepremierul Tanczos Barna, care a preferat să nu facă declarații.

Florin Barbu, fostul ministru al Agriculturii: „Am câștigat pariul pe care l-am făcut cu Ministerul Agriculturii și cu preluarea mandatului”.

Și la Ministerul Muncii, Florin Manole a ieșit singur în fața presei. S-a prezentat drept "fost ministru al Muncii, nu al concedierilor".

Totuși, cel mai important proiect - legea salarizării, jalon important în PNRR - a lăsat-o moștenire viitorului ministru.

Florin Manole: „Am făcut un prim draft foarte avansat al acestui proiect pe care ministrul Pîslaru îl va găsi când va veni în minister, o să ii predau personal. Niciun venit nu va scădea, există niște specificități - cu sănătatea de care s-au ținut cont”.

Patru ore mai târziu, Dragoș Pîslaru, cel care va prelua interimatul, a venit cu precizări.

Dragoș Pîslaru, ministrul intermar al Muncii: „Am primit de la domnul ministru Manole, o variantă de proiect proiect, care nu este variantă care să aibă vreo confirmare de la Ministerul Finanțelor Publice, impactul nu a fost calculat și pe această variantă ce e important este sistemul de - sporurile să se încadreze în 20% din salariul de bază și e o chestiune de normalitate. Suntem într-o situație cu un deficit mare, iar spațiul fiscal e limitat”.

Șirul declarațiilor a continuat la Ministerul Transporturilor, unde fostul ministru a omis să menționeze că, în ultima zi de mandat, a semnat ordinul de scumpire a biletelor de metrou. A anunțat, însă, că a trimis Corpul de Control la Metrorex pentru că, în opinia sa, compania are "cheltuieli nejustificate".

Ciprian Șerban, ministrul Transporturilor: Ghinion, cum ar spune un clasic în viață. Ghinionul meu - de ce? Pentru că avem o asumare a consiliului Metrorex. Era atributul meu să semnez acest lucru. A ajuns la mapă, era un joc politic să las să semneze următorul ministru - a ajuns acel ordin, l-am semnat, mi-aș fi dorit să nu ajung în această situație.

La scurt timp, a ajuns și ministrul Apărării, Radu Miruță. Emoționat, s-a împiedicat pe scările de la intrare.

Radu Miruță, ministrul Apărării, ministru interimar al Transporturilor: „Încerc să îl mențin pe linia de plutire funcțională, vă dați seama că în câteva zile fac lucrurile etapizat, urgența este să nu se piardă banii pe A7 și A0”.

În schimb Radu Marinescu, fostul ministru al Justiției, și-a făcut bilanțul la sediul partidului, nu la sediul ministerului rămas pe mana vicepremierului Cătălin Predoiu. S-a lăudat printre altele ca a lucrat la 212 acte normative adoptate sau in lucru, ca a redus costurile ministerului cu mai mult de 10 procente fără să dea oameni afară și că a investit aproape 700 de milioane de lei în proiecte de modernizare și renovare a unor clădiri.

Radu Marinescu, fost ministru al Justiției: Voi explica domniei sale mâine când facem predarea, care e stadiul tuturor lucrărilor și inițiativelor astfel încât ministerul să continue pe o cale de eficiente deosebită pe care mi-am dorit-o.

Reporter: Dvs. aveți să-i reproșați ceva premierului?

Radu Marinescu: Și cu dl. premier am avut-o colaborare instituțională, dar am amintit că au existat și divergențe.

Ziua s-a încheiat la Ministerul Energiei, unde ministrul Bogdan Ivan a vorbit despre măsurile pe care le-a luat în criza carburanților. O conferință de final de mandat a avut loc săptămâna trecută și la Ministerul Sănătății.