Ministerul Mediului a amendat Primăria Capitalei cu 75.000 lei pentru poluare. Ce spune Firea

Ministrul interimar al Mediului, Apelor şi Pădurilor, Costel Alexe, a afirmat sâmbătă că Primăria Capitalei și primăriile de sector au fost amendate cu 75.000 lei de către comisarii Gărzii de mediu.

Motivul: neimplementarea măsurilor asumate în Planul integrat de calitate al aerului.

"Aş vrea să vă spun foarte clar, în momentul de faţă scrie în Planul integrat de calitate al aerului, asumat de Primăria Generală a Capitalei, că sursa principală pentru poluarea aerului din Bucureşti o reprezintă traficul auto. Până în acest moment, toate aceste măsuri, asumate de către Primăria Generală a Capitalei şi de doamna primar Gabriela Firea pentru a reduce poluarea aerului în Bucureşti, sunt zero sau aproape de zer", a declarat Alexe, potrivit Agerpres.

Acesta a anunţat că Primăria Generală a Capitalei şi primăriile de sector au fost amendate cu 75.000 lei de către comisarii Gărzii de mediu pentru neimplementarea măsurilor asumate în Planul integrat de calitate al aerului.

De asemenea, a explicat Alexe, "în acest moment, Planul integrat de calitate al aerului din Bucureşti are 20 de măsuri, din care până acum şase nu au fost implementate deloc, plus că în momentul de faţă sunt măsuri care au termen de finalizare în 2020, 2021 şi 2022. Comisarii Gărzii de mediu au evaluat faptul că doar 40% din tot ce şi-a asumat Primăria Generală a Capitalei ca măsuri pentru reducerea poluării din Bucureşti au fost operaţionalizate şi implementate".

"Comisarii Gărzii de mediu au sancţionat cu amenzi Primăria Generală a Capitalei şi primăriile de sector pentru neimplementarea acestor măsuri pe care şi le-au asumat în Planul integrat de calitate al aerului. Pentru că, dacă am avea acest control asupra traficului din Bucureşti, dacă am avea o salubrizare eficientă a străzilor din Bucureşti şi dacă am avea şi un control mai bun asupra tuturor acestor arderi necontrolate, cu siguranţă calitatea aerului din Bucureşti ar fi una mult, mult mai bună", a afirmat ministrul interimar al Mediului.

Oficialul a explicat că episodul din Bucureşti de poluare aerului de duminică spre luni a fost rezultatul unui cumul de factori.

"Din păcate, Bucureştiul în mod frecvent în ultima perioadă este supus unor astfel de episoade de poluare a aerului. Din păcate, spun acest lucru pentru că am avea un aer mult mai curat dacă măsurile asumate de Administraţia publică locală, Primăria Generală a Capitalei din Planul integrat de calitate al aerului ar fi implementate, nu am avea atât de multe surse de poluare, şi duminică seara, din păcate, nici condiţiile meteo nu au ajutat la dispersia poluanţilor de pe cerul Capitalei. Aceleaşi episoade de poluare au avut loc în ultimul timp în Bucureşti, mai ales în perioadele în care avem calm atmosferic şi viteze reduse ale vântului", a spus Alexe.

Acesta a adăugat că autorităţile au toleranţă zero faţă de toţi cei care depozitează neconform deşeurile, le incendiază, sau nu respectă reglementările legale în vigoare în ceea ce priveşte protecţia mediului.

"Este foarte important pentru noi, fie că vorbim de Bucureşti şi împrejurimile lui, sau de toate celelalte oraşe ale României. Vom reveni cu controale ori de câte ori va fi cazul, săptămânal, până la remedierea situaţiei", a mai afirmat ministrul interimar.

Ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor a participat sâmbătă la lansarea campaniei "România plantează pentru mâine", care are a avut loc în Parcul Natural Văcăreşti. Campania OMV Petrom se desfăşoară în parteneriat cu ministerul şi 6 ONG-uri de mediu.

Firea: Poluarea care a afectat Bucureştiul în weekendul trecut - cauzată de CET Grozăveşti

Poluarea care a afectat Bucureştiul în weekendul trecut a fost cauzată de CET Grozăveşti care a ars păcură, a declarat sâmbătă primarul general al Capitalei, Gabriela Firea.

"În ceea ce priveşte poluarea din 1 spre 2 martie am afirmat public joi că domnul ministru (al Mediului - n.r.) a primit raportul scris de la Garda de Mediu miercuri şi minte în sensul ascunderii unor informaţii vitale pentru noi toţi. De ce nu face public domnul ministru acest raport? (...) Pe cine protejează domnul ministru Alexa (Costel Alexe - n.r.) vă spun eu: îl protejează pe colegul său de partid, de la PNL, pe domnul ministru Virgil Popescu, pentru că imensa poluare de duminică spre luni, poluare mult peste nivelul de poluare obişnuită, cauzată de trafic, acei nori, acele pulberi în suspensii, acel dezastru economic de duminică spre luni, 1 spre 2, a fost cauzat de CET Grozăveşti.

Am toate informaţiile, sunt foarte responsabilă, am toate documentele şi toate dovezile, dar i-am lăsat posibilitatea domnului ministru să iasă el basma curată şi să recunoască public faptul că din cauza nemodernizării, din cauza lipsei de retehnologizare a CET-urilor din Bucureşti s-a ajuns la acest dezastru. Cetăţenii trebuie să ştie că CET-urile din Bucureşti, toate, dar în special Progresul şi Grozăveşti, au ars foarte multă păcură. Păcura este intens poluantă. Păcura se foloseşte în timpul iernii, când sunt temperaturi cu minus, minus 10, minus 15 grade, minus 20 de grade. Au vrut să scape de ea", a susţinut Gabriela Firea, potrivit Agerpres, într-o intervenţie telefonică la Antena 3.

Edilul Capitalei a afirmat că are dovezi că "poluarea imensă a fost de la faptul că s-a ars foarte multă păcură în toate CET-urile din Bucureşti, în special Grozăveşti şi Progresul, cel care a poluat cel mai mult şi a dat peste cap calitatea aerului din Bucureşti fiind CET Grozăveşti".

Gabriela Firea a subliniat că măsurile antipoluare "trebuie să fie luate de toate instituţiile care au responsabilitate în domeniu".