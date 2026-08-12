”Este ca şi cum ai un abonament la tren/autobuz cu valabilitate 45 de zile de la data emiterii. Din ziua 46 nu mai e valabil”, relatează News.ro.

Acesta avertizează şi că actele emise după cele 45 de zile pot fi lovite de nulitate.

"Atât Constituţia, cât şi Codul Administrativ prevăd foarte clar că perioada de interimat a unui ministru este de maxim 45 de zile. O fi bine, o fi rău…. aşa zice legea! Este ca şi cum ai un abonament la tren/autobuz etc cu valabilitate 45 de zile de la data emiterii. Din ziua 46 nu mai e valabil. (...) Avem miniştri interimari cărora le-a expirat mandatul de 45 de zile. Apoi avem secretarii de stat din acele ministere conduse de «interimari expiraţi»/ blatişti…. Aceştia au atribuţii date de către ministru. Când acesta nu mai este (e expirat), ei nu mai au atribuţii/competenţe pe domenii. Adică pot să vină la serviciu. Şi cam atât….", a scris, miercuri, pe Facebook, preşedintele Consiliului Naţional al PSD, Mihai Tudose.

Acesta afirmă că Guvernul nu mai are competenţe legale.

"Începând cu ministrul interimar al Energiei: Bolojan Ilie….. Blatistu' şef dat jos din tren acu' 90 de zile şi care are şi biletul de intrare/de Şef la Energie expirat de 45 de zile. Nu cumva toate, dar toooaate, actele semnate de miniştrii interimari şi de către secretarii de stat din acele ministere sunt semnate de 45 de zile de nişte oameni care «nu prea» mai aveau dreptul/competenţa să o facă… deci nule de drept?", afirmă Tudose.

Ironic, acesta adaugă: "O trecem şi pe asta la «reforme»?!? Dacă vă pica fisa la timp o treceaţi şi în PNRR! Găseaţi voi şi o firmă de consultanţă, că nu dădeaţi de la voi, o făceaţi jalon şi azi eraţi blatişti cu acte! Şi apoi ţipaţi că are Justiţia ceva cu voi… că voi eraţi plini de bune intenţii când uzurpaţi calităţi oficiale".

PSD a atacat în instanţă mai multe dintre HG-urile emise de Guvernul interimar şi, în prima instanţă, a câştigat.

Ce prevede Constituția

„Constituția prevede, la art. 107 alin. (4), că prevederile privind interimatul se aplică și celorlalți membri ai Guvernului «pentru o perioadă de cel mult 45 de zile».”, potrivit legislatie.just.ro.

De asemenea, fostul președinte CCR, Augustin Zegrean, afirmă că guvernul demis poate rămâne în funcție „mult și bine” până la învestirea unui nou executiv, nefiind limitat de termenul de 45 de zile prevăzut pentru guvernele interimare.