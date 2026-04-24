Mesajul unei femei paraplegice pentru George Simion. ”Viețile noastre, folosite ca insultă”

Declaraţiile, transmise live pe canalele oficiale ale partidului şi preluate de mai multe posturi TV, au avut un caracter public şi un impact semnificativ asupra opiniei publice. În cadrul intervenţiei sale, liderul AUR a utilizat termenul 'paraplegic' într-un mod jignitor şi degradant , depăşind limitele unei critici politice legitime şi afectând demnitatea persoanelor cu dizabilităţi, precizează USR într-un comunicat.

Sesizarea a fost formulată de Crina Steliana Ţugui (46 de ani), membră USR şi persoană cu dizabilităţi locomotorii, în urma unui discurs susţinut de George Simion în data de 23 aprilie, în judeţul Mureş.

"Când George Simion a ales să îl numească pe Nicuşor Dan 'paraplegic' în sens jignitor, nu a atacat doar o persoană, ci a transmis un mesaj dureros către o întreagă comunitate: că vieţile noastre pot fi folosite ca insultă. Am 46 de ani, studii economice şi folosesc un scaun cu rotile din 1999, în urma unui accident. Am depus această sesizare la Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării nu doar pentru mine, ci pentru toţi cei care au fost reduşi la o etichetă folosită ca insultă. Cuvinte precum 'autist', 'paraplegic' sau 'handicapat' nu sunt arme retorice şi nu ar trebui folosite pentru a umili. Ele descriu realităţi de viaţă, anumite dizabilităţi, nu defecte morale. Noi, persoanele cu dizabilităţi, suntem oameni în întregime. Nu suntem mai puţin valoroşi, nu suntem mai puţin capabili de muncă, de iubire sau de contribuţie. Avem nevoie de bariere mai puţine în societate - bariere fizice şi culturale care ne exclud de multe ori de la viaţa publică. Dar aceste bariere nu pe noi ne fac mai puţini civilizaţi, ci pe cei care le ridică. Demnitatea nu este negociabilă. Limbajul contează. Iar respectul nu ar trebui să fie o opţiune, ci o obligaţie", a arătat Crina Steliana Ţugui.

George Simion, consacrat în politică cu insulte degradante la adresa adversarilor

Sesizarea solicită constatarea şi sancţionarea faptelor în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, respectiv pentru discriminare directă şi comportament care aduce atingere demnităţii umane şi creează un climat ostil, intimidant şi degradant.

De asemenea, se solicită aplicarea unei sancţiuni contravenţionale şi obligarea părţii reclamate la publicarea unui rezumat al hotărârii CNCD în mass-media.

USR subliniază că utilizarea dizabilităţii ca instrument de atac politic este inacceptabilă într-o societate democratică şi contribuie la stigmatizarea şi marginalizarea persoanelor vulnerabile. Reprezentanţii partidului fac apel la responsabilitate în discursul public şi la respectarea principiilor fundamentale ale demnităţii umane.

Nu este primul episod de acest tip. În trecut, liderul AUR a mai fost criticat public pentru declaraţii similare, inclusiv pentru folosirea unor etichete ofensatoare la adresa lui Nicuşor Dan în timpul campaniei electorale şi ulterior, stârnind reacţii din partea societăţii civile şi a instituţiilor publice.

George Simion a declarat public, în mod repetat, că președintele României este autist. Președintele AUR a spus asta chiar și într-o intervenție televizată, la Știrile ProTV.