"Avem o veste bună şi o veste proastă pentru români. Şi o să încep cu vestea proastă. Vestea proastă este că acest circ, această criză fabricată în laboratoarele de la Bucureşti şi de la Moscova, deja îi costă pe români. Deja românii plătesc. 2,2 miliarde de euro plătim ca să nu se prăbuşească leul. 2,2 miliarde de euro am plătit deja pentru mârşăvia politicianistă pe care aţi numit-o pompos moţiune de cenzură", a declarat Diana Buzoianu.

Potrivit acesteia, vestea bună însă este că românii "văd foarte clar cum se separă apele în politica din România". (LIVE TEXT AICI)

"PSD mai este proeuropean doar cu steagul, când şi-l pune pe la conferinţele de presă", a mai transmis Buzoianu.

"Altfel, românii, care astăzi nu mai vor hoţie, românii care nu mai vor clientelism peste clientelism, toţi aceşti români văd pe cine te poţi baza şi pe cine nu. România nu mai poate să fie un stat captiv al unor parlamentari şi al unor oameni politici care pur şi simplu aşteaptă să se rotească puterea politică ca să aibă acces la privilegii grupurile de interese", a adăugat ministrul Mediului.