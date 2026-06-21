”Europa are nevoie de partide puternice de centru-dreapta, care să aibă curajul să reformeze, să guverneze responsabil şi să apere valorile europene”, a transmis Weber.

"Felicitări Ilie Bolojan pentru realegerea în funcţia de preşedinte al PNL. Cetăţenii îşi doresc claritate şi leadership", a scris, duminică seară, pe reţelele de socializare, preşedintele popularilor europeni, Manfred Weber.

Potrivit acestuia, "Europa are nevoie de partide puternice de centru-dreapta, care să aibă curajul să reformeze, să guverneze responsabil şi să apere valorile europene".

"Astăzi, România are nevoie de un PNL puternic", a adăugat Manfred Weber.

Preşedintele PPE a transmis frecvent mesaje de susţinere pentru Ilie Bolojan, imediat după moţiunea de cenzură.

Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, a fost reconfirmat în funcţie, duminică, la Congresul Extraordinar, cu 1.769 voturi "pentru".