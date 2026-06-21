În muzee sau la Ateneu, cei mici participă la ateliere de dans, dezvoltare personală și fotografie. Toate sunt menite să le consolideze cunoștințele și să le dezvolte noi abilități.

Andrei și soția lui au o fetiță de 4 ani care, pe perioada verii, va merge la cursurile de vară organizate de Liceul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Andrei Scutelnicu, părinte: Inclusiv partea de buget este mult mai mică decât este la o grădiniță privată, ceea ce este un avantaj pentru noi.

La ce prețuri ajung atelierele

Timp de 8 ore pe zi, elevii pot participa la activități școlare, competiții sportive, dezvoltare personală și vizite tematice. Prețurile pornesc de la 50 de lei pe zi, la care se adaugă 25 de lei pentru masa de prânz.

Activitățile oferă inclusiv continuitate în procesul educațional, spun cadrele didactice.

Maria Ursache, director Liceul Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iași: Ne propunem să desfășurăm activități care să consolideze cunoștințele elevilor și a preșcolarilor, dar dorim să desfășoare și activități de joc, activități sportive, activități de dezvoltare personală cu psihologul instituției de învățământ.

La Ateneul Național Iași, de la 7 ani, copiii pot participa gratuit la ateliere de teatru, desen, pictură, fotografie, dezvoltare personală și public speaking, ce țin toată ziua.

La Muzeul Etnografic al Transilvaniei din Cluj, cei mici pot merge la ateliere, dansuri și activități interactive. Aici tariful include și două mese și o gustare.

Alina Nechita, specialist în comunicare Muzeul Etnografic al Transilvaniei: Prețurile pornesc de la 800 și 870 de lei pe săptămână. Avem grijă de ei, îi plimbăm prin muzeu și îi învățăm cum să colaboreze unii cu alții.

Iar Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” din București organizează până în septembrie școală de vară cu ateliere interactive și experiențe practice, care să îi apropie pe cei mici de știință și natură. Costurile pornesc de la 330 de lei, pentru 5 zile.