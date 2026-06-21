Cei care îl contestă nu au fost în sală, însă lui Adrian Veștea și altor 4 liberali li s-au cerut demisiile până în 22 iunie. În caz contrar vor fi excluși din PNL.

Noua echipă de conducere a fost aleasă cu voturile a 96 la sută dintre participanți. Peste 1800 de delegați au fost în București. Spre deosebire de congresul de anul trecut, când s-a votat pentru fiecare funcție în parte, acum liberalii au revenit la sistemul de candidaturi pe bază de moțiuni.

Ilie Bolojan și-a intitulat moțiunea: 'Modernizare cu rădăcini'.

Ilie Bolojan, președintele PNL: ”Vom reveni la guvernare ca un partid mare. Cum putem face asta? Să fim consecvenți cu valorile noastre. Este un partid al… un partid care susține familiile.”

Apoi s-a votat în bloc pentru echipa propusă de Bolojan. Alături de Ilie Bolojan vor fi un prim-vicepreședinte, un secretar-general și 8 vicepreședinți executivi. Printre aceștia din urmă: Oana Gheorghiu și Dragoș Pîslaru, înscriși recent în partid.

Deși, inițial, a anunțat că îi va face opoziție lui Ilie Bolojan, Adrian Veștea nu a mai intrat în cursă, dar a criticat aceste două propuneri: ''Este inadmisibil că aproape toți oamenii din conducerea partidului care au fost validați electoral, care au adus voturi pentru PNL, să fie dați la o parte pentru venetici și oportuniști.”

Nici Adrian Veștea, nici principalii sai susținători din partid nu au ajuns la evenimentul de la Romexpo. În lipsa lor, cei din sală au fost ”pentru” ... în unanimitate.

Dacă până luni, 22 iuni,e la ora 12.00, cei nominalizați nu își dau demisia, Biroul Permanent va începe procedurile de excludere.

Ilie Bolojan, președintele PNL: ”Cei care vin noi nu sunt un pericol pentru oamenii vechi. Doar cei nesiguri se tem. Dar PNL trebuie să aibă uși batante pentru cine vrea să intre, dar și să iasă”.

Deși era favorit să ajungă prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu s-a retras, ca să nu facă rău partidului.

Ilie Bolojan, președintele PNL: ”Pentru că am aprins lumina, suntem sub un asalt teribil din toate părțile și din toate armele”.

De asemenea, liberalii au decis că nu mai revin la guvernare cu PSD. Cei din tabăra anti-Bolojan susțin că vor contesta în instanță legalitatea congresului.

Noua conducere a partidului le-a transmis că au participat mai mult de două treimi dintre delegații convocați, prin urmare hotărârile luate sunt legale.