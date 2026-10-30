„Începând cu data de 2 noiembrie 2026, domnul Gabriel-Ciprian Ene se numeşte în funcţia de secretar general al Guvernului, cu rang de ministru", se arată în decizia premierului Luca Niculescu, publicată, joi seară, în Monitorul Oficial, scrie News.ro.

Gabriel-Ciprian Ene este magistrat-asistent la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi soţul unei deputate PSD, Gabriela Corina Ene.

Numirea este criticată de deputatul USR Alexandru Dimitriu: „Lia a sunat şi a capturat şi Guvernul! Şi-a pus omul baron la SGG! (...) Ene vine de la Secţia de contencios administrativ a Înaltei Curţi, adică exact din locul unde se judecă actele Guvernului. Aceeaşi Înaltă Curte a ţinut suspendate, la cererea PSD, 11 hotărâri ale guvernării trecute. Acum nu mai e nevoie de procese, pentru că omul instanţei stă direct în Guvern".

Dimitriu: Legea interzice magistraților-asistenți orice altă funcție publică

Dimitriu susţine că, dacă Ene îşi păstrează statutul de magistrat, numirea este ilegală: „Curtea Constituţională a interzis de mult judecătorilor şi procurorilor funcţiile din Executiv, iar Legea 303/2022 le interzice şi magistraţilor-asistenţi orice altă funcţie publică".

„Liviu Dragnea s-a chinuit ani de zile să pună mâna pe justiţie. Urmaşii lui au aflat că e mult mai simplu invers: o laşi pe justiţie să pună mâna pe Guvern", acuză Dimitriu.