Cei care decid sunt localnicii, însă în urma unor referendumuri. Cine nu vrea va fi, oricum, obligat din 2028, după ce Guvernul își va asuma în Parlament reforma administrației locale. Maghiarii de la UDMR se opun și acuză că drepturile minorităților ar fi încălcate, ba chiar ar fi un motiv să rupă pactul cu Luca Niculescu.

România are 2.862 de comune răspândite în cele 41 de județe. Dintre acestea, 429 au sub 1.500 de locuitori și depind de fondurile de la bugetul de stat pentru că nu se pot autofinanța.

În Alba sunt cele mai multe, 27, iar topul este completat de Cluj, Hunedoara, Caraș-Severin și Olt, cu câte 26. La polul opus este județul Ilfov, cu nicio comună cu mai puțin de 1.500 de locuitori. Bacăul are una singură, iar Iașiul două.

Actuala structură administrativ-teritorială a rămas neschimbată de aproape 60 de ani, așa că Executivul vrea să schimbe harta țării. N-ar fi prima dată când se încearcă o reorganizare teritorială. De la Liviu Dragnea, la Marcel Ciolacu și, acum, Sorin Grindeanu, liderii PSD au promis ba împărțirea țării în regiuni, ba retrasarea limitelor județelor și, acum, comasarea comunelor.

Noul ministru al Dezvoltării, Alexandru Stoica, anunță o procedură în doi pași. Comunele care au sub 1.500 de locuitori au termen până în martie anul viitor să accepte voluntar comasarea și să organizeze referendumuri locale. Ministrul anunță și stimulente.

Alexandru Stoica, ministrul Dezvoltării: „Vrem să venim către comunele care vor să se comaseze, să venim cu o ofertă. Vor putea să depună anumite proiecte pentru finanțarea proiectelor de investiții de care ei au nevoie și duc lipsă. Și aici putem să avem și un centru medical, putem să avem și o școală nouă, putem să avem și un drum de legătură între cele două localități. Oamenii vor vota și trebuie să se prezinte cam 30% din alegători, minim 30% și cu un răspuns pozitiv de 25% din cei prezenți”.

PSD cere Guvernului să-și angajeze răspunderea în Parlament pe reforma administrației locale, care ar urma să oblige comunele mici să se comaseze din 2028, odată cu alegerile locale.

Sorin Grindeanu, președintele PSD: „Ar fi foarte bine ca această angajare a răspunderii să fie făcută anul acesta înainte de buget. Unul din lucrurile la care PSD-ul nu renunță”.

Propunerea e susținută și de voci din PNL.

Adrian Cozma, deputat PNL: „E clar că trebuie făcută o reformă administrativă. Eu mi-aș dori ca acest demers să nu fie doar o fumigenă. Eu m-aș bucura județul Satu Mare cu Maramureșul, ar fi perfect, așa după modelul Episcopiei Ortodoxe”.

În schimb, cei din UDMR acuză că Guvernul ar încălca drepturile minorităților dacă nu va dezbate proiectul în Parlament.

Cosma Botond, purtător de cuvânt al UDMR: „Există o convenție-cadru privind protecția minorităților naționale, semnată și ratificată de România”.

Reporter: „Ar încălca acel protocol pe care l-ați semnat cu premierul Luca Niculescu?”

Cosma Botond: „Eu cred că o asemenea asumare, cel puțin spiritul protocolului, ar fi încălcat”.

Și Republica Moldova se pregătește de reorganizare teritorială. Acolo, cele 32 de raioane se vor grupa în trei regiuni: Nord, Centru și Sud.