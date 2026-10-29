Reducerea prețurilor și a costului vieții reprezintă principala prioritate indicată de respondenți pentru Guvernul Luca Niculescu, fiind menționată de 41% dintre aceștia, arată sondajul CURS, conform Agerpes.

Pe locul al doilea se află creșterea salariilor și a pensiilor, cu 39%, urmată de reducerea taxelor și impozitelor, cu 27%. Totodată, reducerea deficitului bugetar și a cheltuielilor statului este menționată de 23% dintre respondenți, iar reforma administrației publice de 22%. De asemenea, îmbunătățirea serviciilor de sănătate și de educație este indicată de 21%, în timp ce creșterea investițiilor și dezvoltarea economiei reprezintă o prioritate pentru 13%.

„Rezultatele arată că principalele preocupări ale populației sunt legate de nivelul de trai și de puterea de cumpărare. Reducerea costului vieții și creșterea veniturilor sunt menționate mai frecvent decât măsurile privind echilibrarea bugetului sau reforma administrației publice. Totodată, reducerea taxelor și impozitelor, diminuarea deficitului bugetar și reforma administrației se regăsesc între prioritățile indicate de o parte importantă a respondenților”, evidențiază autorii sondajului.

În plan electoral, AUR înregistrează 34% din intențiile de vot, urmat de PSD - 26% și PNL - 16%. USR este creditat cu 8%, iar celelalte formațiuni înregistrează scoruri de cel mult 5%.

Ce cred românii despre revenirea PSD la guvernare

În ceea ce privește participarea PSD la guvernare, opiniile respondenților sunt distribuite diferit între cele patru niveluri de evaluare. 38% consideră decizia corectă în mare sau foarte mare măsură, iar 57% în mică sau foarte mică măsură.

Sondajul a fost realizat în perioada 22-27 octombrie, pe un eșantion de 1.068 de respondenți cu vârsta de 18 ani și peste, reprezentativ pentru populația adultă rezidentă din România. Eșantionul este probabilist, multistadial și stratificat, iar marja maximă de eroare este de plus/minus 3%, la un nivel de încredere de 95%. Datele au fost culese prin interviuri telefonice asistate de calculator (CATI). Validarea eșantionului s-a realizat pe baza celor mai recente date ale Institutului Național de Statistică, iar datele au fost ponderate în funcție de structura pe vârste a electoratului.