Mai mult, el a precizat că social-democrații transformă finanțarea instituțiilor publice într-un instrument de dispută politică.

„PSD a băgat România în criză, Președintele și Primul Ministru sunt de negăsit!”, a transmis liberalul, susținând că, în loc să rezolve problemele țării, PSD întârzie adoptarea rectificării bugetare.

Spitalele au nevoie de bani, serviciile de urgență trebuie să funcționeze, iar proiectele europene și investițiile aflate în derulare trebuie finanțate, a mai spus el.

Vicepreședintele PNL avertizează că fiecare zi de întârziere crește riscul unor blocaje care îi afectează direct pe cetățeni.

El afirmă că PSD știa, înainte de învestirea Guvernului, că rectificarea bugetară este urgentă, însă, după ce a ajuns la putere, pare să fi uitat propriile avertismente.

Critici la adresa președintelui și a premierului

În același mesaj, vicepreședintele PNL îi critică pe președintele Nicușor Dan și pe premierul Luca Niculescu, despre care spune că lipsesc din dezbaterea publică privind problemele majore ale țării.

„România are nevoie de un președinte care să își exercite rolul constituțional și de un premier care să conducă Guvernul, să impună o direcție și să ia decizii. Tăcerea lor nu rezolvă nimic și nu poate ține loc de responsabilitate”, a transmis acesta.

Liberalul susține că, în practică, deciziile guvernamentale sunt influențate de conducerea PSD, în timp ce președintele și premierul ar avea un rol secundar.

„Practic guvernul este condus din sediul PSD. Luca Niculescu și Nicușor Dan sunt simpli spectatori”, a afirmat vicepreședintele PNL.

PNL cere adoptarea urgentă a rectificării bugetare

În finalul mesajului, vicepreședintele PNL cere adoptarea urgentă a rectificării bugetare și atrage atenția că instituțiile statului nu pot aștepta în timp ce PSD gestionează propriile calcule și conflicte interne.

„Guvernarea înseamnă decizii și răspundere. PSD trebuie să își asume guvernarea, iar președintele și premierul trebuie să spună clar ce fac pentru ca România să nu ajungă în blocaj”, a transmis acesta pe pagina sa de Facebook.

Guvernul ar putea aproba vineri prima etapă a rectificării bugetare, dacă procedura de avizare a documentelor se încheie la timp, potrivit unor surse politice.

Această primă rectificare ar viza cheltuielile urgente, în special cele din sănătate şi ordine publică, pentru a asigura continuitatea serviciilor medicale şi a evita blocaje în sistem.

Restul rectificării bugetare ar putea fi făcut după jumătatea lunii noiembrie, potrivit aceloraşi surse.

De câți bani e nevoie la Sănătate

În urmă cu două zile, ministrul Sănătății a discutat cu managerii serviciilor de ambulanță din țară și cu cei ai spitalelor, pentru a analiza situația financiară și măsurile necesare pentru perioada următoare, a precizat News.ro.

Săptămâna trecută, finanțarea serviciilor de ambulanță și a unităților de primiri urgențe a fost suplimentată cu 150 de milioane de lei. Potrivit ministrului, managerii au confirmat că alocarea fondurilor a redus presiunea financiară asupra unităților.

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat, luni seară, că întreg sistemul de sănătate din România ar avea nevoie de 10,5 - 11 miliarde lei pentru a funcţiona până la finalul anului. Ministrul a explicat că jumătate din sumă este pentru programe, medicamente, plăţi în farmacii şi pentru alte servicii medicale, iar restul pentru concediile medicale.

Prioritățile prezentate de premier lui Mugur Isărescu

La începutul săptămânii, premierul Luca Niculescu a mers la Banca Națională pentru o discuție cu guvernatorul Mugur Isărescu într-un moment în care Guvernul pregătește rectificarea bugetară și face planul de venituri și cheltuieli pentru anul viitor.

Miza este reducerea deficitului și relansarea economiei fără dezechilibre care să pună și mai multă presiune pe români și pe firme. Datele din primele 9 luni ale anului arată o reducere semnificativă a golului din vistierie, dar oamenii de afaceri se tem de eventuale creșteri de taxe și impozite.

După întâlnire, Luca Niculescu a declarat că i-a prezentat guvernatorului BNR prioritățile Guvernului, axate pe disciplina financiară și folosirea înțeleaptă și eficientă a banului public. I-a vorbit însă și despre dorința Executivului de a relansa economia, cu ajutorul investițiilor.

Cifre de la Ministerul Finanțelor

Potrivit Ministerului Finanțelor, în primele nouă luni ale acestui an, deficitul a fost de 78 de miliarde de lei.

Față de anul trecut, golul din buget a ajuns la 3,8%, adică este mai mic cu 24 de miliarde de lei. În 2025, în aceeași perioadă, deficitul depășea 102 miliarde de lei și era echivalent cu 5,3% din PIB.

Veniturile statului au crescut cu aproape 12%, iar cheltuielile cu 5,5%, față de aceeași perioadă din 2025. Și investițiile publice au ajuns la aproape 108 miliarde de lei, cu peste 25 de miliarde față de anul trecut.

Într-un context economic încă dificil, cu cel mai mare deficit bugetar din Uniunea Europeană, analiștii financiari se așteaptă ca inflația să scadă în următoarele 12 luni, până la 5,8%. În schimb, leul ar urma să se deprecieze și să ajungă la 5,39 lei.

Într-o declarație făcută luni, Sorin Grindeanu a afirmat că României îi lipsesc acum circa 10-12 miliarde de lei pentru „buna funcționare a statului”, cu precizarea că „există vreo 16 miliarde de lei din evaluările noastre, din lucrări executate și nefacturate”, ceea ce ar însemna că deficitul în discuție ar fi doar cel cash, nu cel real.