Într-un mesaj publicat pe Facebook, Orban afirmă că l-a susținut inițial pe Nicușor Dan ca să ”lupte” ”contra pesediștilor”, ”care sunt corupți până în măduva oaselor și sunt incurabili”, însă, de un an de zile, de când fostul primar a preluat mandatul la Palatul Cotroceni s-a ”aliat cu ei” - fapt care, în opinia lui Orban, ”se cheamă trădare”.

Fostul consilier prezidențial al lui Nicușor Dan - care a fost revocat din această funcție de către președinte - spune că șeful statului nu îl mai reprezintă și îl avertizează să nu se mire dacă va ajunge să îl considere ”în curând cea mai mare amenințare pentru democrația din România”, drept pentru care va începe să susțină ”necesitatea demiterii” sale din funcția pe care a ajuns să o ocupe ”mințindu-ne pe noi, oamenii de bună credință din România”.

Mesajul complet al lui Ludovic Orban:

”Nicușor! Te-am susținut ca să lupți alături de noi contra lor.

Contra pesediștilor, ale căror tentacule sufocă toate instituțiile și companiile de stat, care sunt corupți până în măduva oaselor și sunt incurabili, care au făcut construit un sistem care sufocă România și o ține pe loc.

Contra auriștilor și șoșocarilor, criptocomuniști, anti-democrație, antieuropeni, cu un discurs bazat pe minciună, ură și violență și înclinați să impună un regim iliberal și să ducă România din nou sub influența rusească.

Contra securiștilor care vor să controleze deciziile în statul român fără să răspundă pentru dezastrul pe care îl provoacă prin nefăcutele acoperiților care le ascultă comenzile din interes sau din frică.

Contra rețelei de complicități ale magistraților corupți din sistemul de justiție care controlează CSM și cele mai importante poziții de conducere.

Ce faci tu de un an de zile? Nu numai că nu ai mișcat un deget contra lor. Te-ai aliat cu ei și vrei să conduci cu ei. Asta se cheamă trădare. Trădarea oamenilor care au crezut în tine și te-au votat ca să devii președintele României.

Nu ai făcut nimic ca să oprești ungerea lui Savonea ca președinte al ÎCCJ. Le-ai numit procurorii șefi și adjuncți cât ai zice pește. Ai păstrat aceeași oameni în fruntea serviciilor, deși era evident pentru orice om cu minim bun simț că este vitală schimbarea lor și că nu se poate face nicio reformă a serviciilor atât timp cât ei rămân la butoane. Ai tăcut complice la toate mizeriile care s-au întâmplat de când ești președinte. Ai „ șobolănit” pe ascuns cu PSD ca să dărâmi guvernul Bolojan și vrei acum să fie investit un guvern bazat pe voturile pesediștilor, șoșocarilor, georgiștilor și auriștilor.

Pe mine nu mă mai reprezinți. Să nu te miri dacă voi ajunge să te consider în curând cea mai mare amenințare pentru democrația din România. Și că voi acționa în consecință. Adică voi începe să susțin necesitatea demiterii tale din funcția pe care ai ajuns să o ocupi mințindu-ne pe noi, oamenii de bună credință din România”.