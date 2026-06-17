Președintele Forța Dreptei, Ludovic Orban, a declarat miercuri că Guvernul condus de Adrian Veștea nu are nicio șansă să obțină votul de învestitură, deoarece 276 de parlamentari s-au poziționat deja împotrivă. El îi solicită președintelui Nicușor Dan să încheie „acest nou episod de serial horror” și să îi ceară premierului desemnat să își depună mandatul transmite Agerpres.

Orban a făcut un calcul detaliat al forțelor din Parlament, afirmând că partidele care și-au anunțat deja opoziția față de guvernul Veștea – PNL, USR, UDMR, AUR și SOS – totalizează 271 de parlamentari. La aceștia se adaugă cel puțin cinci parlamentari care nu votează învestirea, ajungându-se la 276 de voturi contra.

„Pentru a reuși învestirea este nevoie ca 39 de parlamentari să dezerteze, ceea ce este imposibil după evaluarea mea”, a scris Orban pe Facebook.

Evaluarea riscului de „defecțiuni”

Fostul lider al PNL a analizat și posibilele „defecțiuni” din rândul partidelor care s-au opus guvernului. El consideră că USR și UDMR nu pierd niciun vot și că riscul ca AUR să aibă defecțiuni este „infim” – maxim trei-patru voturi, iar de la SOS nu cunoaște pe nimeni dispus să defecteze.

În ceea ce privește PNL, Orban admite că un număr de parlamentari ar putea încălca decizia partidului și ar putea vota guvernul, chiar cu riscul excluderii. „Evaluarea mea este la maxim 16 parlamentari PNL”, a spus el.

Orban: „Un doctor în matematică nu poate rămâne corigent la aritmetica parlamentară”

Ludovic Orban, fost consilier prezidențial pe politică internă al lui Nicușor Dan, i-a cerut președintelui să declanșeze o nouă rundă de consultări cu partidele.

„Nu pot să cred că un doctor în matematică poate să rămână corigent la aritmetică... parlamentară. Domnule președinte, încheiați imediat și acest nou episod de serial horror în care ați fost actorul principal, pe un scenariu pe care vreau să cred că nu l-ați scris dumneavoastră. Cereți-i lui Veștea să își depună mandatul și declanșați o nouă rundă de consultări cu partidele parlamentare pentru a identifica soluțiile posibile pentru depășirea acestei crize politice declanșate de PSD”, a conchis Orban.