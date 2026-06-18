Fritz a transmis că vor rămâne în picioare: ”Nu ne lăsăm intimidaţi şi ne vom lupta în continuare pentru un stat corect şi funcţional”, mai spune Fritz.

”Ce zi de coincidenţe. În aşteptarea sentinţei mele, cu colegii din USR”, a scris Dominic Fritz pe Facebook, el publicând o fotografie în care apar parlamentarii USR.

Dominic Fritz transmite: ”Orice se întâmplă, vă asigurăm: noi rămânem în picioare, nu ne lăsăm intimidaţi şi ne vom lupta în continuare pentru un stat corect şi funcţional în serviciul românilor. Mulţumesc pentru susţinere şi încredere”.

USR a venit cu precizări, joi, răspunzând la ”apariţia de informaţii neverificate despre procesul lui Dominic Fritz cu ANI”.

”Foarte important, indiferent care va fi sentinţa: Raportul ANI NU a constatat o incompatibilitate, ci un conflict de interese. Această distincţie e importantă pentru că încetarea mandatului de primar este sancţiunea DOAR în cazuri de incompatibilitate. Dar NU este cazul aici”, spune USR în precizarea oficială.