LIVE, ora 16.30. Președintele Nicușor Dan susține un discurs în cadrul Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite

Stiri Politice
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Nicusor dan new york admin prezidential
Administraţia Prezidenţială

Președintele Nicușor Dan susține, astăzi, la New York, de la ora 16.30 (ora României), un discurs în cadrul Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite (ONU), care va putea fi urmărit LIVE pe www.stirileprotv.ro.

autor
Cristian Matei

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Potrivit consilierului de stat Vlad Ionescu, șeful statului va prezenta, în Consiliul de Securitate al ONU, consecinţele imediate în materie de securitate ale conflictului din Ucraina asupra României şi a regiunii din care face parte.

România nu e deocamdată pregătită să țină piept dronelor rusești care ne încalcă spațiul aerian, dar țara noastră face îmbunătățiri, a declarat Nicușor Dan într-un interviu acordat postului CNN.

Nicușor Dan a transmis din New York un mesaj ”de înțelegere, chiar de simpatie”, pentru susținătorii lui Călin Georgescu

Sursa: StirilePROTV

Etichete: ONU, nicusor dan,

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