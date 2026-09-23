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LIVE, ora 16.30. Președintele Nicușor Dan susține un discurs în cadrul Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite
Președintele Nicușor Dan susține, astăzi, la New York, de la ora 16.30 (ora României), un discurs în cadrul Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite (ONU), care va putea fi urmărit LIVE pe www.stirileprotv.ro.
Potrivit consilierului de stat Vlad Ionescu, șeful statului va prezenta, în Consiliul de Securitate al ONU, consecinţele imediate în materie de securitate ale conflictului din Ucraina asupra României şi a regiunii din care face parte.
România nu e deocamdată pregătită să țină piept dronelor rusești care ne încalcă spațiul aerian, dar țara noastră face îmbunătățiri, a declarat Nicușor Dan într-un interviu acordat postului CNN.
Sursa: StirilePROTV
Etichete: ONU, nicusor dan,