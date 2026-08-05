Vot final. Deputații decid soarta Legii privind Strategia naţională pentru conservarea biodiversităţii

Marți, Senatul a adoptat, în calitate de prim for legislativ sesizat, acest act normativ, care este motiv de ceartă între PSD și USR .

Care a fost forma adoptată în Semat

Potrivit Agerpres, una dintre modificările incluse în document prevede că "riscul de poluare cu nutrienţi şi pesticide trebuie redus cu 50%", fără ca acest lucru să însemne obligativitatea reducerii la jumătate a cantităţii de pesticide utilizate în agricultură.

Documentul mai prevede că orice măsură care limitează utilizarea terenurilor agricole sau reduce potenţialul productiv se aplică numai cu constituirea unor mecanisme de compensare financiară integrală calculate pe baza pierderii reale de venit.

Fermierii reprezintă parteneri esenţiali în conservarea biodiversităţii şi furnizarea de servicii ecosistemice, Strategia recunoscând contribuţia pozitivă a agriculturii extensive şi tradiţionale la menţinerea peisajelor agricole cu valoare naturală ridicată.

Alt amendament adoptat prevede consolidarea, optimizarea şi extinderea reţelei naţionale de arii protejate în acord cu ţinta de 30% protecţie şi desemnarea de zone prioritare pentru biodiversitate pentru a atinge ţinta de 10% protecţie strictă, asumate la nivel european şi global.

Strategia mai stipulează, printre altele, restaurarea habitatelor terestre, de apă dulce şi marine, implementarea metodelor pentru monitorizarea polenizatorilor, refacerea ecosistemelor forestiere degradate, contribuţia României la obiectivul european de plantare a cel puţin trei milioane de arbori suplimentari indigeni asigurând diversitatea speciilor, managementul eficient al căilor de introducere şi răspândire a speciilor alogene invazive cu risc ridicat.

PSD a susţinut că forma iniţială a documentului ar fi afectat dezvoltarea unor proiecte majore de infrastructură

Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a susţinut că forma iniţială a documentului ar fi afectat dezvoltarea unor proiecte majore de infrastructură.

"Acea strategie pe care a propus-o ministrul demis al Mediului a fost schimbată fundamental de noi în comisiile avizatoare şi mai ales în comisia raportoare. O mare parte din prevederile pe care le asumase doamna ministru Buzoianu nu se regăsesc în strategie. Era absolut inacceptabil ca noi, cei care ne dorim să trăim în această ţară, cei care dorim să dezvoltăm această ţară, să acceptam ceea ce colegii de la USR doreau să treacă în această strategie. Nu vrem sub nicio formă să ajungem din nou ca ONG-urile să administreze ariile protejate. (...) Vă aduceţi aminte prostia care a fost făcută în 2007, când s-au trasat ariile protejate din birou, fără să se constate ce există pe teren? (...) Am prevăzut o strategie care să asigure un echilibru. E mult mai important să dezvoltăm România, decât să protejăm nişte peştişori şi nişte păsărele care sunt în visele unora. Strategia oferă un echilibru, principalul obiectiv este ca România să se poată dezvolta, e adevărat, ţinând cont şi de mediu", a afirmat liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir.

În Senat, AUR a votat ”împotrivă”

Senatorul AUR Ştefan Geamănu consideră că strategia reprezintă "un contract de capitulare", motivând astfel votul împotriva acestui act normativ.

"Vă întreb pe voi, coaliţie PSD-PNL-USR: ce face de fapt această strategie prin mărirea ariilor protejate? Omoară România, omoară orice şansă la infrastructură. Asta vreţi? O Românie fără autostrăzi (...), fără irigaţii, dar cu broaşte protejate. O Românie săracă, ca să fie verde la Bruxelles. Voi nu protejaţi natura, voi îngenuncheaţi agricultura", a adăugat Geamănu.

Glad Varga, senator PNL, a evidenţiat că strategia stabileşte direcţiile şi priorităţile, nefiind o lege pentru reglementare.

"Dacă nu trecem strategia, putem să pierdem un miliard. Strategia pentru biodiversitate reprezintă un instrument pentru planificarea politicilor de conservare a patrimoniului naţional", a punctat Varga.

Senatorul USR Ştefan Pălărie a fost de părere că strategia ar fi putut să fie o simplă hotărâre de Guvern, fiind un act executiv.

"PSD a început să mintă că această strategie ar bloca investiţiile, ar bloca mediul economic. E o greşeală fundamentală, e o minciună, e un zamfirism, pentru simplu fapt că o autorizaţie de funcţionare a unei hidrocentrale deja date, ea rămâne dată. Obţinerea unei autorizaţii noi are aceleaşi etape. Un document de strategie nu aduce obligaţii noi celor care sunt afectaţi (...) Pe scurt, însă colegii de la PSD au adăugat şi nişte lucruri cinice, care ar putea să ducă la nerecunoaşterea acestui jalon, ca fiind îndeplinit, de către Comisie", a detaliat Pălărie.

La rândul său, senatoarea PACE-Întâi România Nadia Cerva a subliniat că documentul trebuia adoptat prin hotărâre de Guvern şi nu în Parlament.

"Degeaba încercaţi pentru banii din PNRR să forţaţi nişte acte care trec prin Parlament, pentru că, odată şi odată, toate aceste acte vor cădea la Curtea Constituţională. Şi este păcat să târâm Parlamentul României într-o procedură care este bătaie de joc la adresa Constituţiei şi a legislaţiei în vigoare", a transmis Cerva.