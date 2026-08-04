Este vorba despre un act legislativ care reprezintă un jalon în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), de îndeplinirea căruia depinde obținerea unui miliard de euro pentru România.

Potrivit lui Buzoianu, unul dintre amendamentele adoptate transformă un obiectiv pe care România și l-a asumat la nivel european încă din 2020, prin modificarea unei strategii naționale.

„Astăzi, PSD a venit cu un amendament prin care modifică inclusiv obiectivul acesta pe care România și l-a asumat la nivel european din 2020. Este lesne de înțeles cum o strategie națională nu poate să modifice angajamente europene asumate la nivel european”, a declarat ministrul demis.

Ea a subliniat că nu există sancțiuni directe pentru România dacă obiectivul nu este îndeplinit, însă țara trebuie să demonstreze că face pași concreți în această direcție, printre care declararea de noi zone prioritare pentru biodiversitate.

Potrivit legislației în vigoare, pentru înființarea unor astfel de zone este nevoie de acordul proprietarilor, al primăriilor, al consiliilor județene, al Romsilva, în cazul pădurilor, și al Ministerului Agriculturii, atunci când este vorba despre pajiști, mai spune ea.

Amendamentul privind auditul parcurilor naționale, eliminat

Un alt punct controversat vizează eliminarea unei măsuri care prevedea realizarea unui audit privind modul în care au fost administrate parcurile naționale și rezervațiile din România.

Diana Buzoianu a acuzat PSD că se teme de rezultatele unui astfel de control, având în vedere că mulți administratori ai ariilor naturale protejate au fost numiți politic de partid.

„Și întrebarea pentru PSD este: de ce le este frică? Noi știm asta, noi știm de ce le este frică, le este frică pentru că administratorii acestor arii naturale protejate au fost de foarte multe ori, în foarte multe cazuri, oameni politici numiți de PSD în tot felul de structuri, care în fața unui astfel de audit s-ar vedea puși în fața faptului că sunt identificate problemele care au fost ignorate în mulți ani de zile, în ultimii ani de zile”, a spus fosta ministră.

Ea a respins și argumentul PSD potrivit căruia auditul ar fi prea costisitor, afirmând că acesta va fi realizat oricum, din inițiativa Ministerului Mediului.

„Cele două vești pe care eu pot să le dau este că acest audit oricum va fi făcut și dacă nu este prevăzut în această strategie, pentru că Ministerul Mediului își asumă această măsură ca fiind una necesară”, a mai spus Buzoianu, adăugând ironic că, indiferent de cost, suma va fi „o fracție din prețul ceasurilor” scumpe ale reprezentanților PSD.

Co-administrarea ariilor protejate, blocată de un alt amendament

Diana Buzoianu a mai atras atenția asupra unui amendament care interzice co-administrarea parcurilor naționale și a rezervațiilor alături de institute de cercetare, universități, organizații neguvernamentale sau primării.

„Adică vorbim practic de experți care ar fi dorit să ajute în procesul de administrare a al ariilor naturale protejate. Și PSD vine și spune nu, noi vrem doar politrucii noștri să se ocupe, să nu vină niciun expert să ajute în administrarea acestor arii”, a afirmat aceasta.

Strategia nu blochează investițiile, spune fosta ministră

Ministrul a respins acuzațiile potrivit cărora strategia de biodiversitate ar bloca investiții, inclusiv proiecte hidroenergetice. Ea a explicat că strategiile naționale nu pot crea legi noi, ci doar pun în aplicare obiective deja asumate.

„Dacă astăzi, să spunem o hidrocentrală, pentru că acesta a fost unul dintre argumentele date, că s-ar bloca hidrocentrale cu această strategie, dacă astăzi o hidrocentrală are un acord de mediu, în urma adoptării acestei strategii, acordul de mediu ar fi rămas exact la fel”, a precizat Buzoianu.

Ea a anunțat că USR va depune amendamente la Camera Deputaților pentru a corecta modificările votate astăzi la Senat, exprimându-și speranța că România nu va pierde finanțarea europeană.

„Riscul este: eu sper să nu se întâmple, și eu sper ca România să își obțină în continuare miliardul de euro în urma adoptării acestei strategii”, a mai spus aceasta.

Ce înseamnă strategia de biodiversitate

Întrebată ce înseamnă, pe înțelesul tuturor, strategia de biodiversitate, Buzoianu a explicat că este vorba despre modul în care sunt protejate resursele naturale ale țării, precum Rezervația Deltei Dunării.

„Strategia privind biodiversitatea este instrumentul care să asigure că noi avem o viziune despre cum protejăm aceste comori”, a afirmat ea, adăugând că nu este un obstacol pentru investiții.

USR: votul senatorilor a fost ”mixt”

Liderul senatorilor USR, Sorin Șipoș, a confirmat că formațiunea sa a votat în mod divizat legea la Senat, explicând că partidul urmărește atât păstrarea fondurilor europene, cât și respectarea liniilor roșii pe care USR și le-a stabilit.

„Votul a fost mixt, pentru că ne așteptăm ca la Camera Deputaților această lege să fie îndreptată. Grupul USR a votat mixt tocmai că toxicitatea acestor amendamente pe care PSD le pune, ne pune în situația de a ne uita atât la ... dacă pierdem banii europeni, cât și dacă se trece linia roșie pe care noi ne-am impus-o”, a spus Șipoș.

El a făcut o comparație cu procesul de decarbonizare, unde, potrivit acestuia, PSD și AUR ar fi votat împreună.

„Cum am spus încă o dată, votul, pentru că ne aflăm în fața acestui plan diabolic pe care îl pune PSD-ul de fiecare dată - la decarbonizare am avut exact același lucru, PSD și AUR au votat atât în comisii, cât și în plen, împreună, aceeași alianță toxică”, a declarat liderul senatorilor USR.

Șipoș a subliniat că, deși reforma este benefică pentru România și aduce un miliard de euro, conținutul legii trebuie urmărit cu atenție de Comisia Europeană, nu doar adoptarea formală a acesteia.

„Nu vrem să pierdem acest miliard de euro, dar în același timp, așa cum spunea și doamna ministră, Comisia Europeană se uită și la conținutul legii și atragem atenția încă o dată, conținutul legii contează, nu înseamnă că dacă a trecut legea, bifăm lucrurile automat, jalonul”, a conchis acesta.

Legea urmează să fie dezbătută în continuare la Camera Deputaților, forul decizional, unde USR anunță că va depune amendamente.