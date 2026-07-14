"Singura modalitate de ieşire raţională şi democratică din această criză politică este organizarea de alegeri anticipate. Orice adult înţelege asta. Orice altă soluţie prelungeşte criza şi va îngropa economia şi prestigiul internaţional ale României. Cum ar putea cineva cu mintea întreagă să creadă că o ţară cu problemele noastre poate să supravieţuiască cu o succesiune de guverne minoritare timp de doi ani şi jumătate? A vota un guvern minoritar înseamnă a valida comportamentul profund nedemocratic al lui Nicuşor Dan. Preşedintele Dan trebuie să priceapă un lucru cât se poate de simplu: nu poţi să arunci în aer democraţia dimineaţa şi să te aştepţi la validarea acestui lucru pe seară", afirmă Peiu într-un mesaj publicat pe Facebook.

El aminteşte că Nicuşor Dan a ajuns preşedinte în urma anulării alegerilor din 24 noiembrie 2024 și îi transmite președintelui PSD Sorin Grindeanu că nu poate să anunțe public faptul că exclude AUR de la guvernare ”şi apoi să ceri, la adăpostul întunericului, voturi de la AUR” - făcând aluzie la fostul premier desemnat Adrian Veștea, care le promisese liderilor PSD de două ori mai multe ministere.

"Orice guvern minoritar numit de Nicuşor Dan că urmare a ignorării democraţiei parlamentare este validarea unui mod ticălos de a face politică, prin abuzul instituţiilor statului şi prin negocieri netransparente. Totodată şi Sorin Grindeanu trebuie să primească o lecţie simplă: orice decizie politică are consecinţe. Atunci când a decis să respingă dreptul unui partid, precum AUR, de a participa la guvernare, Sorin Grindeanu trebuie să se aştepte ca AUR să îi refuze orice propunere.

Domnul Grindeanu trebuie să primească o lecţie: nu poţi să anunţi public că excluzi AUR de la guvernare şi apoi să ceri, la adăpostul întunericului, voturi de la AUR. AUR nu trebuie să dea, în actuala criză politică, niciun vot pentru PSD sau pentru Nicuşor Dan, cum nu trebuie să dea niciun vot pentru PNL, USR sau UDMR. AUR nu trebuie decât să fie consecvent cu sine însuşi şi să îşi menţină politica de revenire la democraţie. Alegeri anticipate", mai spune Petrişor Peiu.