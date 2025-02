Liderul deputaților UDMR, mesaj pentru extremiști: ”Foaie verde ananas, papagali ați fost, papagali ați rămas. Doamne ajută”

"Orice om raţional, de bun simţ, ştie că după două luni nu poţi să ai o evaluare a activităţii guvernamentale. Sigur, această moţiune nu are menirea să avem o dispută parlamentară despre activitatea Guvernului. Scopul acestei moţiuni este să paveze drumul lui Georgescu către Cotroceni. Asta vreţi voi. Printre semnatari se află şi un preşedinte de partid, un cameleon politic - Simeon Giordano, care l-a dat afară pe Georgescu (...), iar acum se lipeşte de posteriorul lui Georgescu să câştige un pic de capital politic", a declarat Csoma Botond, la dezbaterea moţiunii de cenzură depuse AUR, S.O.S. România şi POT.

El a atras atenţia şi asupra acuzaţiilor care i se aduc lui Călin Georgescu:

"Aş dori să atrag atenţia că autorităţile din România foarte mult timp au închis ochii şi n-au aplicat legislaţia penală în acest domeniu. Am o rugăminte către domnul ministru al Justiţiei şi domnul ministru de Interne să facem ca legile astea să fie aplicate în România, pentru că acea comemorare a lui Corneliu Zerea Codreanu, din 30 noiembrie anul trecut, nu a fost numai anul trecut, în fiecare an a fost acea comemorare - vă amintiţi, doamna cu copilul în braţe, cu salutul nazist. Opoziţia 'Georgescu', extremiştii propagă ura, incită la violenţă şi, foarte grav, folosesc religia în scop politic. A avut dreptate domnul premier: fără telefoane sunteţi un zero barat şi oamenii nu se vor lăsa păcăliţi".

În finalul discursului, liderul deputaţilor UDMR, Csoma Botond, a avut un mesaj pentru toți parlamentarii care sunt considerați ”extremiști”:

”Și acuma, la încheiere, să-mi permiteți să vă spun o vorbă veche din Ardeal v-am mai spus-o aici, în Parlament, am spus-o numai tovarășilor auriști.

Acuma vă spun această vorbă veche din Ardeal vouă, extremiștilor: foaie verde ananas, papagali ați fost, papagali ați rămas. Doamne ajută!”



