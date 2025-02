Marcel Ciolacu, pentru fanii lui Georgescu: ”Dacă mâine pică netul în România, se termină și cu suveranismul vostru”

Moţiunea de cenzură împotriva Guvernului Ciolacu a fost iniţiată de partidele parlamentare din opozție AUR, S.O.S. România şi POT - în timp ce USR, deși este în opoziție, a anunțat că nu susține acest demers, deoarece o demitere a Guvernului ar putea produce o instabilitate politică gravă în România, după demisia lui Klaus Iohannis.

În discusul din plenul Parlamentului, Ciolacu a susținut că textul moțiunii de cenzură este ”plin de minciuni și atacuri la persoană”.

”Niciun proiect pentru România! Și nicio idee despre poziționarea țării în noul context internațional.” - a spus premierul.

În schimb, el acuză partidele AUR, SOS România și POT că doresc ca România să ajungă o țară ”decuplată de la fondurile europene și incapabilă să mai plătească pensii și salarii”, ”o țară care își alungă investitorii și care este lăsată pradă populismului anarhic”.

”Vor să facă din România un maidan! Ori a lăsa România în ruine în cel mai complicat moment este un act de trădare, nu de iubire de țară! Și avem datoria să STOPĂM acest lucru!” - a spus Ciolacu.

Atac la suveraniștii lui Călin Georgescu

În continuare, Ciolacu a lansat un atac verbal la adresa suveraniștilor din AUR, SOS România și POT, care îl susțin pe Călin Georgescu.

”Astăzi aș fi vrut să vorbim despre economie. Dar cum poți să vorbești serios cu cei care au ca element central în planul lor economic ”apa, hrana și energia”?! Și care spun că industria calului înseamnă progres economic.” - a spus Ciolacu.

”Asta sunteți voi - niște ipocriți! Urlați isteric aici în Parlament cât sunteți în live, după care pactizați obosiți cu meniul globalist de la bufet!” a afirmat premierul.

În continuare, Marcel Ciolacu a spus despre ”suveraniști” că, dacă nu vor mai avea acces la internet, ”se termină” și cu suveranismul lor.

”Voi nu puteți fi suveraniști când liderul vostru nu e suveranist nici măcar față de propria persoană. Atunci când nu știi dacă te cheamă George sau Giordano, nu ai cum să fii suveranist!

Atunci când ești rezervă de candidat, nu ai cum să fii suveranist. Nici măcar față de propria conștiință. Ești doar o slugă pentru alt șef. Ce suveraniști sunt cei care de luni de zile se bat între ei ca să facă o poză cu liderii administrației Trump?!

Ce suveraniști sunt cei care stau în primul rând la conferinte externe și aplaudă când țara lor este batjocorită și denigrată?!

Voi sunteți suveraniști pe punctaje făcute de alții. Dacă mâine pică netul în România, se termină și cu suveranismul vostru. Fără acces la înjurături, ură și violență propagată în mediul on-line, lumea v-ar vedea fix așa cum sunteți. Fără conținut. Fără însușiri. Și fără soluții. Fără telefoane sunteți goi, stimați colegi!” - a mai spus președintele PSD.

Discursul susținut de premierul Marcel Ciolacu în Parlamentul României, la dezbatarea moțiunii de cenzură

”Domnule președinte al Senatului,

Domnule președinte al Camerei Deputaților,

Doamnelor și domnilor miniștri,

Stimați colegi senatori și deputați,

Destrămarea lumii pe care o știm este un fenomen global în plină desfășurare, iar existența noastră într-o nouă realitate total necunoscută devine o posibilitate din ce în ce mai mare.

De aceea, acest moment crucial a devenit și pentru noi o chestiune personală, de țară. Oamenii se uită la noi și așteaptă asumare și responsabilitate.

Astăzi, era un moment în care ne puteam hotărî pe ce drum vrem să mergem și cum ne dorim să arate România în perioada următoare.

În mod normal, o moțiune de cenzură este un bun prilej democratic atât pentru Guvern, cât și pentru opoziție de a oferi răspunsuri la aceste întrebări.

Din păcate, semnatarii moțiunii nu au înțeles nimic din lumea care se schimbă sub ochii noștri. Zero idei, zero soluții, zero alternativă!

Un text plin de minciuni și atacuri la persoană. Niciun proiect pentru România! Și nicio idee despre poziționarea țării în noul context internațional.

Moțiunea de cenzură este, în schimb, o poză din viitorul pe care aceste partide populiste îl vor pentru România. O țară neguvernată, o țară în ruine, decuplată de la fondurile europene și incapabilă să mai plătească pensii și salarii.

O țară care își alungă investitorii și care este lăsată pradă populismului anarhic. O țară slabă și ușor de manevrat de dușmanii săi.

Adevărul e că semnatarii moțiunii vor doar să dărâme. Dar nu vor să conducă. Suveranismul lor se oprește la frica de a-și asuma lucruri clare pentru țară.

Ei vor ca România să nu mai aibă nici Președinte și nici Guvern!

Vor să facă din România un maidan!

Ori a lăsa România în ruine în cel mai complicat moment este un act de trădare, nu de iubire de țară! Și avem datoria să STOPĂM acest lucru!

Ați transformat moțiunea într-o șaradă politică. Sunteți incapabili să vă puneți de acord între voi. Românii vă văd cum vă acuzați reciproc de trădare. Cine semnează, cine votează?! Când podeaua pe care stăm crapă sub noi, voi țipați isteric unii la alții care este mai vândut. Probabil așa înțelegeți voi suveranismul.

Dar, vă dau o veste: guvernul nu este al lui Ciolacu, ci al României! Deci atunci când vă zbateți penibil cu moțiunile, nu cu mine vă bateți, ci cu neputința voastră de a propune ceva concret pentru țară în afară de haos și scandal!

Doamnelor și domnilor,

Astăzi aș fi vrut să vorbim despre economie. Dar cum poți să vorbești serios cu cei care au ca element central în planul lor economic ”apa, hrana și energia”?! Și care spun că industria calului înseamnă progres economic. Am muncit din greu în acești ani să facem sute de kilometri de autostradă, pentru mașini, nu pentru cai! Nu aveți nicio viziune economică, niciun plan coerent, asta e clar!

Astăzi aș fi vrut să vorbim măcar despre problemele sociale. Dar cum să vorbim despre pensiile și salariile românilor când unii dintre voi aveți reședințe fiscale în alte țări, și n-ați plătit aici, în România, nicio taxă și niciun salariu?! Sau cum alții dintre voi vă luați banii prin tot felul de fundații și donații obscure?!

Asta sunteți voi- niște ipocriți! Urlați isteric aici în Parlament cât sunteți în live, după care pactizați obosiți cu meniul globalist de la bufet!

Pe voi nu vă interesează lucrurile serioase și problemele cu care se confruntă cu adevărat românii. Infectați zi de zi societatea cu virusul minciunii și al urii. Mediul vostru în care vă reproduceți politic nu este stabilitatea, ci haosul.

Însă haosul politic pe care vreți să-l aduceți în România, va fi urmat automat de haosul economic. Euro va ajunge până la cer. Toate șantierele din țară vor fi închise. Iar lumea va trăi în sărăcie și fără bani să-și mai plătească facturile.

Voi nu aveți nicio politică. Doctrina voastră este șocul și falsa evlavie.

Alimentați continuu furia și paranoia în timp ce ne vorbiți de un plan divin pentru România. Dumnezeu este iubire. Nu ură!

Voi nu aveți niciun Dumnezeu! Voi aveți doar falși Mesia. Iar pe Dumnezeu l-ați luat ca agent electoral și îi duceți numele în deșert în fiecare zi.

Nu vă crapă obrazul pentru toți preoții care au murit în închisorile comuniste pentru credința lor, în timp ce voi vă folosiți de Dumnezeu tocmai pentru a întoarce România la acele orori?!

Vorbiți de dictatură, dar majoritatea n-ați trăit o zi în ea. Eu am trăit. Am trăit în comunism și bunicii mei au trăit fascismul și extremismul. Și nu vreau să ne mai întoarcem niciodată acolo!

Spuneți că România s-a trezit?! Nu! România e trează dintotdeauna. Și progresează în fiecare zi. Românii muncesc să ajungă din urmă țările din vest. De 35 de ani fac asta zi de zi. Generație după generație. Am intrat în UE, în NATO și în Schengen în acest timp. Călătorim fără vize în Statele Unite. Și ne pregătim să facem parte din clubul celor mai puternice state din lume, în OCDE. Voi sunteți cei care vreți să anulați azi tot acest progres de 35 de ani și să ne întoarcem în beznă. Despre asta este politica voastră!

Adevărul trebuie spus. În timp ce voi vă treziți în fiecare zi în conștiință, milioane de români se trezesc cu noaptea în cap ca să se ducă la muncă.

Bunăstarea nu se construiește prin telepatie, ci cu autostrăzi, școli și spitale. Iar România investește de ani de zile sute de miliarde în dezvoltare!

Investițiile și banii europeni sunt singurul fir divin care dezvoltă România!

Doamnelor și domnilor,

Fără viziune economică și socială, această moțiune ar fi putut vorbi despre valori. Dar pentru că nu o face, o să profit EU de ocazie pentru a-mi reafirma angajamentul profund față de democrație și față de țară.

Am făcut și greșeli pentru care am plătit prețul politic. Dar niciodată nu mi-am trădat țara și românii. Niciodată nu i-am pus în pericol pe români. Niciodată nu am folosit frica de război ca armă în campania electorală. Niciodată nu am pus România în fața unei alegeri imposibile între Statele Unite – care ne asigură securitatea, și Uniunea Europeană – care ne asigură prosperitatea. Niciodată nu am săpat la temelia acestei țări, așa cum fac astăzi așa-zișii patrioți.

Voi nu puteți fi suveraniști când liderul vostru nu e suveranist nici măcar față de propria persoană. Atunci când nu știi dacă te cheamă George sau Giordano, nu ai cum să fii suveranist!

Atunci când ești rezervă de candidat, nu ai cum să fii suveranist. Nici măcar față de propria conștiință. Ești doar o slugă pentru alt șef.

Ce suveraniști sunt cei care de luni de zile se bat între ei ca să facă o poză cu liderii administrației Trump?!

Ce suveraniști sunt cei care stau în primul rând la conferinte externe și aplaudă când țara lor este batjocorită și denigrată?!

Voi sunteți suveraniști pe punctaje făcute de alții. Dacă mâine pică netul în România, se termină și cu suveranismul vostru. Fără acces la înjurături, ură și violență propagată în mediul on-line, lumea v-ar vedea fix așa cum sunteți. Fără conținut. Fără însușiri. Și fără soluții. Fără telefoane sunteți goi, stimați colegi!

Doamnelor și domnilor,

Din fericire pentru România, planul vostru de distrugere va eșua azi lamentabil. Moțiunea nu va trece, iar țara noastră va continua să aibă un guvern funcțional.

Dar trebuie să fim conștienți cu toții că, atât timp cât ocupăm funcții publice, avem o responsabilitate clară față de oameni. Este adevărat că acest an este unul dificil, nu doar pentru noi, ci pentru toată Europa. Noi am reușit să ținem economia pe plus, în timp ce zona euro a stagnat sau este deja în recesiune. Agențiile de rating au retrogradat Franța și au redus perspectiva noastră și a Austriei. 12 țări iau măsuri de reducere a deficitelor bugetare.

Nu avem altă soluție decât să facem reformele și să ne dezvoltăm prin investiții masive. Am venit cu un buget de dezvoltare, bazat pe investiții publice de 150 de miliarde de lei. Ne vom respecta la virgulă angajamentele prevăzute în Planul bugetar aprobat cu Comisia Europeană, dar și angajamentele NATO.

Mai mulți bani la buget înseamnă mai mulți bani care vor ajunge la români și în dezvoltarea comunităților. Acesta este drumul României, alături de Uniunea Europeană și Statele Unite. Trebuie să găsim echilibrul necesar în acest moment și să putem negocia eficient cu ambele părți, pentru că România are nevoie în egală măsură și de securitate, și de fonduri europene.

Din acest motiv am și spus un NU răspicat trimiterii de trupe românești în Ucraina și DA alocării suplimentare în industria națională de armament.

Vreau să le mulțumesc, de asemenea, partenerilor noștri europeni – Franța, Germania, Spania și Olanda, dar și principalelor familii politice din Parlamentul European- social-democrații și popularii europeni pentru mesajele de solidaritate cu România. Este confortabil să vedem că avem prieteni adevărați pe care ne putem baza în momentele dificile.

Doamnelor și domnilor,

În final, am un mesaj pentru toți colegii de bună-credință din Parlament: veți simți poate uneori impulsul natural să abandonați, să cedați presiunilor populiste și să vă retrageți până trece furtuna.

Dar dacă veți face asta sau veți pactiza cu falșii profeți atunci veți pune umărul la distrugerea națiunii noastre, la manipularea copiilor noștri și la anularea valorilor și a lumii în care trăim.

Eu nu am timp să îmi plâng de milă. Datoria mea și a colegilor mei este să guvernăm. Este timpul să scoatem această țară din mirajul populismul anarhic și instituțiile să redevină puternice. Ura nu poate modela o țară!

Iar pe români îi rog din suflet ca, atunci când iau decizii, să se uite la ce AU realizat cu adevărat în toți acești ani.

La ce AM realizat împreună ca națiune în această perioadă.

Și apoi să realizăm cu toții că nu putem să lăsăm această țară pradă celor care vor să o izoleze și să o ducă înapoi în trecut.

Credeți în VOI! Credeți în viitorul României!

Vă mulțumesc tuturor! Așa să ne ajute Dumnezeu!!!”

