Sunt cele trei variante pe care președintele le întoarce pe toate părțile, în încercarea de a afla dacă au susținere pentru a trece de votul Parlamentului.

Ei bine, nici măcar Sorin Grindeanu nu este sigur că, dacă va fi nominalizat, va aduna în jurul său măcar 233 de parlamentari. Asta, deși, UDMR este gata să voteze un guvern roșu. Însă, social-democrații nu se pot baza la ora aceasta pe susținerea AUR și nici a SOS România, astfel că nu-și permit riscul unui eșec chiar al șefului partidului.

Desemnarea lui Alexandru Nazare nu mai pare atât de sigură. Chiar dacă PSD ar susține o astfel de propunere, se izbește de refuzul taberei anti-Bolojan din PNL, care nici nu vrea să audă că un ministru din actualul guvern ar putea să-l înlocuiască pe Ilie Bolojan.

Varianta de dreapta Siegfried Mureșan pare că încet, încet dispare. Asta pentru că posibilitatea formării unei majorități în jurul europarlamentului PNL este foarte mică.

Și, în fine, două nume vehiculate zilele acestea în spațiul public, cel al lui Iulian Stanciu, fost șef al unui mare magazin online și al lui Luca Niculescu, fost jurnalist și ambasador al României la Paris, rămân la capitolul speculații. Iulian Stanciu ne-a transmis că nu i s-a propus funcția de prim-ministru și nici nu este interesat. Iar surse de la Cotroceni ne-au spus că fostului ambasador Luca Niculescu nu i s-a propus să fie premier.

Așteptăm să vedem dacă săptămâna aceasta președintele Nicușor Dan se încumetă să facă o a treia nominalizare de premier din ultimele trei luni.