În plus, spun surse politice, varianta Luca Niculescu nu ar fi pe placul PSD, așa că șeful statului trebuie să se reorienteze către alt nume de independent sau să-l aleagă pe Sorin Grindeanu. Acesta din urmă nu a bătut palma cu adevărat nici cu liderul UDMR, Kelemen Hunor.

Liderii partidelor se așteaptă ca până la finalul acestei săptămâni să aibă loc consultări și chiar desemnarea viitorului prim-ministru. Deocamdată însă, președintele nu organizează nici mâine vreo întâlnire oficială și, din informațiile noastre, o va face doar când se va concretiza o majoritate.

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a recunoscut că Nicușor Dan i l-a propus, în timpul unei discuții tete-a-tete, pe Luca Niculescu pentru a fi înlocuitorul lui Ilie Bolojan. Maghiarii ar susține acest nume, dar cu condiții. În schimb, PSD nu ar fi de acord, așa că, dacă nu apare o nouă variantă surpriză, rămân în picioare opțiunile Sorin Grindeanu și Alexandru Nazare.

Negocieri pentru formarea majorității

Șeful PSD a discutat ieri, în biroul său de la Camera Deputaților, cu Kelemen Hunor despre majoritatea care s-ar putea forma. Liderul maghiarilor i-ar fi spus lui Sorin Grindeanu că nu va urca în aceeași barcă cu parlamentari de la SOS România sau AUR pentru a trece noul guvern.

Astfel, a dat peste cap calculele social-democraților, care ar fi pregătiți cu o majoritate, care însă ar include și UDMR, dar și SOS România și parlamentari neafiliați.

Astfel, conform unor surse, cei din PSD sunt deranjați de atitudinea UDMR și ar fi chiar pregătiți să susțină proiectul AUR de reducere a numărului de parlamentari la 300 și chiar să pluseze cu creșterea pragului electoral pentru partidele care vor în Parlament la 10%, inclusiv și pentru UDMR, de la 5 procente, cât este în prezent.

Cu alte cuvinte, negocierea continuă, iar momentul desemnării unui nou premier se amână din nou.