Spun că așteaptă că parlamentarii PSD să semneze și ei inițiativa, ca să fie siguri că vor aduna voturile necesare ca șeful statului să fie suspendat.

Social-democrații transmit însă, că nu susțin demersul. Până acum, în afară de aleșii AUR, doar cei din grupul PACE - Întâi România, și câțiva parlamentari neafiliați au semnat solicitarea.

Aleșii din opoziție au anunțat în decembrie că vor că Nicușor Dan să plece din funcție, după ce șeful statului a declarat că își dorește să inițieze un referendum de consultare a magistrațior.

Potrivit Constituției, propunerea de suspendare a Președintelui poate fi inițiată de cel puțin o treime dintre senatori și deputați.

Dacă este votată de majoritatea parlamentarilor, în cel mult 30 de zile se organizează un referendum pentru demiterea sefului statului.

