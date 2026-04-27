România nu îşi permite "haosul pe care îl pregătesc PSD şi AUR", a scris liderul USR, luni, pe pagina sa de Facebook.

"Să fie clar ce înseamnă o moţiune de cenzură în acest moment: luni de instabilitate politică. Un nou tăvălug al preţurilor, rate care vor creşte, locuri de muncă mai puţine. România nu îşi permite haosul pe care îl pregătesc PSD şi AUR. Nu au nicio remuşcare pentru ceea ce le fac românilor, pentru răul pe care îl fac României", a precizat Dominic Fritz, potrivit Agerpres.

Potrivit acestuia, PSD şi AUR sunt "din acelaşi aluat", iar moţiunea reprezintă "primul pas" pe drumul lor comun. "Suveranismul" este doar o altă faţă a pesedismului, a adăugat Dominic Frtiz.

"26 de miliarde de euro pentru spitale, şcoli, locuri de muncă, apărarea ţării sunt pentru PSD şi AUR un detaliu irelevant. Revenirea PSD la putere e singurul lucru care contează", a mai scris liderul USR.

El a menţionat că, în iunie 2025, USR şi-a asumat guvernarea cu obiectivul de a repara "dezechilibrele" produse de guvernarea anterioară şi de a demara reformele amânate de-a lungul anilor.

"De luni de zile, drumul spre reformă a fost sabotat de PSD. Acum şi-au dat arama pe faţă. USR va rămâne consecvent cu principiile şi deciziile sale. O repet: dacă PSD dă jos acest guvern cu mâna AUR, nu vom negocia o nouă coaliţie cu PSD. Pentru că drumul proeuropean al României nu poate fi doar un slogan convenabil, de aruncat la gunoi atunci când o alianţă cu extremiştii promite mai mult acces la resursele statului. PSD şi AUR aleg haosul şi propriile interese. USR alege munca, seriozitatea şi reformele", se mai arată în postarea de pe pagina de socializare.

Fostul vicepremier Marian Neacşu a anunţat luni că PSD va iniţia, împreună cu AUR, o moţiune de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan.