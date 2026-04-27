„Ghinion, cum ar spune un clasic în viață. A ajuns acel ordin, l-am semnat pur și simplu. Mi-aș fi dorit sa nu se ajungă în această situație, dar a fost o condiție pentru avizarea bugetului. Se știa de anul trecut, am amânat această decizie să nu trebuiască să ajungem. Metrorex este subfinanțat, necesitatea este mult mai mare. Dacă am fi avut subvenția din partea Guvernului; nu mai măream prețul. Prețurile energiei au crescut, totul se putea rezolva cu subvenție de la stat, dar nu au fost niciodată la nivelul nevoilor companiei”, a explicat ministrul demisionar al Transporturilor.

Despre o alianță sau un posibil guvern PSD-AUR, acesta a răspuns: „Nu se pune problema pentru formarea unui Guvern PSD-AUR, nu avem niciun plan de viitor. Nu va exista o astfel de conexiune”.

Pe 23 aprilie, ministrul demisionar al Transporturilor, Ciprian Șerban, a susținut că majorarea tarifelor la metrou, aprobată chiar înainte de demisia sa, a fost o decizie asumată de Consiliul de Administrație, în contextul creșterii costurilor la energie.

„Nu am detonat nicio bombă, știți că ministerul nu conduce Metrorexul, Metrorex este condus de Consiliul de Administrație, a fost o propunere a Consiliului de Administrație, au urmat toți pașii procedurali, mi-a ajuns la mapă, am semnat acel ordin. Mai mult, cum tot au obișnuit unii să ne acuze că facem tot felul de chestii să blocăm orice reformă, vă spun că de la ultima creștere a prețului pe călătorie până acum, energia eletrică a crescut cu 160%. Urma să fiu acuzat a doua zi că blochez, că îngreunez activitatea Metrorexului, e o decizie pe care și-au asumat-o cei din conducere”, a răspuns el.

Care vor fi noile tarife la metrou

Ordinul ministrului Transporturilor privind scumpirea călătoriei cu metroul a fost publicat în Monitorul Oficial, noile prețuri urmând să se aplice de la 1 mai.

Ca urmare a noii decizii, prețul unei călătorii crește de la 5 la 7 lei, iar cel al unui abonament lunar, de la 100 la 140 de lei.

”Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare începând cu data de 1 mai 2026”, se arată în documentul semnat de ministrul demisionar al Transporturilor, Cirpian Șerban.

O călătorie cu metroul, care acum costă 5 lei, va costa 7 lei, iar un abonament de 24 de ore, care acum costă 12 lei, va costa 18 lei.