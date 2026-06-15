Întrebat la Parlament dacă ar fi bun Adrian Veştea pentru funcţia de premier, Grindeanu a răspuns: "Să vedem, urmare a discuţiilor".

El a menţionat că în partid nu s-a luat decizia dacă vor face parte din Executiv.

Grindeanu a fost întrebat şi dacă preşedintele a procedat constituţional când nu a chemat partidele la consultări înainte de a-l desemna pe Veştea premier.

”Vă aduc aminte că în 2008, după alegeri, s-a făcut un guvern PSD-PDL şi desemnat prim-ministru, în primă instanţă, a fost Theodor Stolojan, care după câteva zile a renunţat şi a venit Emil Boc, fără niciun fel de consultări. E constituţional, întrebaţi-l pe Băsescu”, a precizat Grindeanu.

Preşedintele PSD a mai spus că nu a ştiut de planul lui Nicuşor Dan privind desemnarea lui Adrian Veştea premier.

Liderul PSD a anunţat că zilele următoare va discuta cu Adrian Veştea."Mâine sau poimâine, când ne va contacta domnul Veştea, o să avem o întâlnire, o să discutăm despre program, despre echipă, după care o să vin în faţa partidului", a precizat el.

Ce a decis PSD în urma ședinței

Liderii PSD au primit luni un ”mandat larg” de negociere cu premierul desemnat Adrian Veștea, au declarat surse social-democrate pentru Știrile ProTV.

Liderii PSD au primit luni ”un mandat larg” să negocieze cu premierul desemnat Adrian Veștea, iar marți va avea loc o primă întâlnire în acest sens, cel mai probabil la sediul partidului, au declarat surse social-democrate pentru Știrile ProTV. Ulterior, într-o altă ședință, PSD va decide dacă susține sau nu în Parlament un guvern format de Veștea.

Conducerea extinsă a PSD s-a întrunit luni în Consiliul Politic Național pentru a decide asupra poziției pe care partidul o va adopta față de premierul desemnat Adrian Veștea.

Duminică, într-o primă reacție, PSD a transmis prin deputatul Mihai Fifor că va susține o pro-occidentală, bazată pe un parteneriat solid şi transparent, precizând însă că își ”menţine rezervele exprimate anterior cu privire la orice formulă de guvernare care ar presupune participarea domnului Ilie Bolojan”.

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, duminică dimineață, că premierul desemnat Eugen Tomac şi-a depus mandatul, în locul său desemnându-l pe Adrian Veştea.