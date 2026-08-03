„Azi (luni), înfruntăm trei fronturi grele, la Psatha, Kryo Pigadi şi Kandyli”, într-un perimetru de 70 până la 45 de kilometri nord-vest de Atena, în apropierea satului de coastă Porto Germeno, a declarat AFP un reprezentant al biroului de presă al pompierilor, potrivit News.ro.

În urma unei acalmii a vântului, nouă bombardiere cu apă au decolat pentru a susţine nouă elicoptere şi 450 de pompieri care luptă împotriva flăcărilor în departamentele Boeotia şi Attica, potrivit acestui oficial.

Rafale puternice de vânt, de 80 până la 130 de kilometri pe oră, au împiedicat folosirea acestor avioane împotriva incendiilor la Porto Germeno, o staţiune evacuată vineri.

Noi evacuări, în apropiere de satul Kandyli, la 45 de kilometri vest de Atena, au fost ordonate luni dimineaţă, a anunţat Protecţia Civilă greacă.

„Lupta împotriva focului este inegală”, a recunoscut la postul public ERTnews un adjunct al ministrului Protecţiei Civile şi Crizei Climatice, Kostas Katsafados.

În vârful sezonului turistic, riscul declanşării unor incendii rămâne „foarte mare” luni - clasat la nivelul 4 pe o scară de cinci în Attica, regiunea capitalei, şi în Boeotia, potrivit Protecţiei Civile.

12.000 de hectare arse

Grecia - până în prezent relativ cruţată de incendii mari la începutul sezonului estival, spre deosebire de Franţa şi Spania - luptă a doua săptămână la rând împotriva unor incendii care au devastat mii de hectare de pădure, tufişuri şi terenuri agricole.

În decurs de o săptămână, peste 12.000 de hectare de păduri şi de terenuri agricole au ars în Grecia, lovită în plină criză climatică, la fel ca alte zone din jurul Mării Mediterane, potrivit unor date publicate de presă, care citează analişti din Programul european Copernicus.

Trei pompieri au murit în timpul unor intervenţii săptămâna trecută, dar şi un pilot de elicopter şi copilotul său, victime, duminică, ale unei coliziuni dramatice cu alt elicopter, în timp ce încercau să stingă flăcări la Psatha.

Pilotul şi copilotul - un danez şi un grec - ai unuia dintre cele două elicoptere de tip Bell au murit în acest accident.

Pilotul britanic şi copilotul grec ai celuilalt elicopter au fost răniţi şi spitalizaţi.

Din cauza unei anchete deschise de către autorităţile greceşti, toate elicopterele de tip Bell prezente la faţa locului au fost imobilizate în aşteptarea rezultatului investigaţiilor, potrivit postului public ERT.

Aceste elicoptere au fost închiriate de la societatea australiană McDermott Aviation, care a anunţat că susţine, de şapte ani, operaţiuni de luptă împotriva incendiilor în Grecia.

Localitatea Porto Germeno, situată la 70 de kilometri de Atena, la Golful Corintului, este un loc de vacanţă preferat de către atenieni, care deţin case de vacanţă aici, iar populaţia creşte puternic vara.

Numeroase case au fost distruse în această localitate.

Doi angajaţi ai unei companii de electricitate au fost arestaţi în legătură cu incendiul de pădure care a izbucnit în acest sat de coastă, vineri, declanşat de scântei de la un cablu electric.