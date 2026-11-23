Atacurile nu au fost revendicate imediat, duminică, însă intervin în contextul în care Forţele ucrainene şi-au intensificat atacurile "cu bătaie lungă" împotriva Rusiei, dincolo de linia frontului, potrivit News.ro.

Ele au fost revendicate luni de către preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, care a precizat că este vorba despre o corvetă şi un cargou ruseşti.

Autorităţile din estul Libiei au anunţat duminică faptul că un vapor rusesc a fost luat ca ţintă în portul Benghazi şi că alt vapor a fost atacat câteva ore mai târziu, fără să precizeze pavilionul acestuia, în largul oraşului.

Ministerul Sănătăţii al autorităţilor din est a anunţat că a doua navă, o navă comercială, a fost „ţintită cu drone maritime încărcate cu explozivi în largul Benghazi".

Misiunea ONU în Libia (MANUL) „cere deschiderea imediată a unei anchete independente şi transparente în vederea stabilirii faptelor şi cererii de socoteală celor responsabili", a scris într-un comunicat, pe X, misiunea, exprimându-şi „îngrijorarea profundă" faţă de aceste atacuri, fără să desemneze vreo ţară.

Ucraina, bombardată zilnic de către Rusia de aproape cinci ani, şi-a intensificat în ultimele luni atacurile cu rază lungă împotriva vecinului său, atacând în principal infrastructuri energetice care finanţează efortul rus de război.

Sâmbătă, un cargou rus a fost atacat cu o dronă la Marea Baltică.

La începutul lui martie, o navă rusească de transport de gaze naturale s-a scufundat în largul Libiei, în urma unui atac atribuit Ucrainei de către Moscova.

Potrivit unui ultim bilanţ actualizat luni, cel puţin 15 persoane au fost ucise în atacuri ruseşti în regiunea Kiev.

Presa locală a scris iniţial despre o explozie într-un depozit de muniţie în portul Benghazi, însă Guvernul cu sediul în acest oraş a anunţat într-un comunicat că primele rezultate ale anchetei cu privire la explozie arată că aceasta "a avut loc la bordul unei nave (ruseşti) amarate în port" şi că "probabil a fost atacată cu drone".

Potrivit Guvernului de la Benghazi, nava se îndrepta către Rusia şi a făcut o escală la Bengazi pentru a se reaproviziona cu carburant şi provizii, în cadrul unor acorduri de cooperare între cele două părţi.

Incendiu în Portul Benghazi din Libia, iar o anchetă a fost deschisă

Autorităţile din estul Libiei au dat asigurări că portul Benghazi, baza navală şi depozitele sunt intacte, iar activităţile continuă normal, după ce un incendiu a fost controlat, iar zona securizată.

O „anchetă aprofundată" a fost deschisă în coordonare cu autorităţile ruse, în vederea stabilirii circumstanţelor atacului, originii şi celor responsabili.

Guvernul din est afirmă că Libia „nu este parte la războiul ruso-ucrainean" şi nici la vreun alt conflict armat din afara frontierelor sale.

Referitor la al doilea atac, Ministerul Sănătăţii a anunţat că toţi membrii echipajului care au fost răniţi primeau îngrijiri, fără să precizeze numărul acestora.

Presa a scris că era vorba despre o navă sub pavilionul Maltei.

Postul Alhadath a anunţat apoi că forţele Navale şi Aeriene au interceptat peste 12 "drone maritime încărcate cu explozivi" în largul Benghazi.

Libia este în continuare afectată de instabilitate şi disensiuni după îndepărtarea de la putere şi uciderea lui Muammar Kaddafi în 2011.

Ea este guvernată în prezent de către două guverne rivale - unul condus de către Abdelhamid Dbeibah, cu sediul la Tripoli, care este recunoscut de către ONU, şi unul cu sediul la Benghazi, controlat de către clanul mareşalului Khalifa Haftar.

Guvernul de la Tripoli a respins într-un comunicat orice tentativă de a transforma Libia în "teren de conflicte internaţionale şi de reglări de conturi între puteri străine".