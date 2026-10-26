Miza este reducerea deficitului și relansarea economiei fără dezechilibre care să pună și mai multă presiune pe români și pe firme. Datele din primele 9 luni ale anului arată o reducere semnificativă a golului din vistierie, dar oamenii de afaceri se tem de eventuale creșteri de taxe și impozite.

Guvernatorul Mugur Isărescu l-a întâmpinat zâmbitor pe premierul Luca Niculescu în fața Băncii Naționale. Pentru prima dată față în față de la instalarea noului Guvern, cei doi și-au strâns mâna, după care au intrat în instituție, pășind pe covorul roșu.

Corespondent Știrile ProTV: „Întâlnirea de aici, de la Banca Națională, a durat o oră și a avut loc într-un moment în care Guvernul se pregătește de rectificarea bugetară, dar se gândește și la planificarea pentru 2027. În ambele situații, Executivul trebuie să găsească soluții pentru reducerea deficitului. Pentru asta, autoritățile trebuie să găsească un echilibru între veniturile și cheltuielile bugetare”.

După întâlnire, Luca Niculescu a declarat că i-a prezentat guvernatorului BNR prioritățile Guvernului, axate pe disciplina financiară și folosirea înțeleaptă și eficientă a banului public. I-a vorbit însă și despre dorința Executivului de a relansa economia, cu ajutorul investițiilor.

Subiectul a fost discutat de Luca Niculescu și la Guvern, cu reprezentanții mediului de afaceri. Aceștia l-au întrebat ce taxe și impozite vor avea de plătit anul viitor.

Florin Duma, reprezentant al Consiliului IMM-urilor: „Dumnealui deocamdată încă nu s-a pronunțat că ar putea crește anul viitor. Ne-a comunicat clar că nu-și dorește creșteri de taxe și impozite, asta ne-a comunicat”.

Cifrele de care trebuie să țină cont Guvernul înainte de rectificarea bugetară

Potrivit Ministerului Finanțelor, în primele nouă luni ale acestui an, deficitul a fost de 78 de miliarde de lei.

Față de anul trecut, golul din buget a ajuns la 3,8%, adică este mai mic cu 24 de miliarde de lei. În 2025, în aceeași perioadă, deficitul depășea 102 miliarde de lei și era echivalent cu 5,3% din PIB.

Veniturile statului au crescut cu aproape 12%, iar cheltuielile cu 5,5%, față de aceeași perioadă din 2025. Și investițiile publice au ajuns la aproape 108 miliarde de lei, cu peste 25 de miliarde față de anul trecut.

Într-un context economic încă dificil, cu cel mai mare deficit bugetar din Uniunea Europeană, analiștii financiari se așteaptă ca inflația să scadă în următoarele 12 luni, până la 5,8%. În schimb, leul ar urma să se deprecieze și să ajungă la 5,39 lei.