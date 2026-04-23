"Când un politician alege deliberat să răspândească panică şi dezinformare într-un moment politic atât de dificil pentru România, problema nu mai este doar una de atac politic. Ea devine o problemă de iresponsabilitate publică. Ce încearcă astăzi să propage aceşti politicieni despre presupusa "vânzare hoţească" a unor pachete de acţiuni ale statului este un fake news construit deliberat pentru a speria oamenii şi pentru a intoxica spaţiul public. Nu, nu există nicio decizie de "cadou" făcut unor fonduri "alese din pix"", a scris, joi, Oana Gheorghiu pe pagina sa de Facebook.

Aceasta a subliniat că raportul pus în discuţie este unul complet exploratoriu şi reprezintă o propunere supusă dezbaterii, materialul fiind publicat pe site-ul Guvernului încă din data de 16 aprilie.

"Aşadar, nimic nu se întâmplă secret sau precipitat. Este doar un document de lucru care prezintă opţiuni, nu decizii: nu conţine evaluări independente; verdictele sunt orientative; recomandarea este ca Guvernul să mandateze studii de fezabilitate pentru companiile identificate; abia după realizarea studiilor se revine cu recomandare de decizie pentru fiecare caz; estimările de venituri sunt prezentate clar ca estimări la preţurile curente de piaţă, nu ca angajamente", a explicat viceprim-ministrul.

Ea a precizat că nu se propune "ocolirea Bursei", această interpretare fiind falsă, iar raportul complementar prezentat vorbeşte explicit despre companii care ar putea fi eligibile pentru listare parţială la Bursa de Valori Bucureşti şi a menţionat că studiile de fezabilitate vor fi comisionate de ministerele tutelare tocmai pentru a analiza aceste opţiuni.

"Nu, mecanismul ABB nu este invenţie obscură sau o fraudă mascată. Accelerated bookbuilding este un mecanism folosit de ani de zile pe pieţele de capital pentru plasamente accelerate către investitori instituţionali; el a fost folosit inclusiv pe companii listate la Bursa de Valori Bucureşti, de exemplu în tranzacţii cu OMV Petrom prin Fondul Proprietatea. Un ABB se adresează în mod tipic investitorilor instituţionali, nu unei oferte publice de retail. Dar asta nu înseamnă "furt", "sabotaj" sau "cadou din pix". Înseamnă un mecanism standard de piaţă, folosit pentru pachete mari, cu reguli, intermediari şi preţ stabilit prin cererea din piaţă, nu prin fanteziile unui partid aflat într-o permanentă campanie. Faptul că unii politicieni decid să transforme proceduri din piaţa de capital în conspiraţii fantasmagorice este o dezamăgire totală în raport cu nişte oameni care pretind că au multă experienţă profesională în spate. Cine vrea să critice o politică publică are tot dreptul să o facă. Dar cine minte cu bună ştiinţă, vorbind despre "escrocherii", "prăduire" şi "avantaje personale" fără fapte şi fără probe nu face opoziţie responsabilă. Face doar propagandă periculoasă. Fac un apel public la responsabilitate şi decenţă. Ultimul lucru de care România are nevoie astăzi este de ştiri false, care nu fac altceva decât să toarne gaz pe foc şi inflamează societatea folosind narative completamente false", a punctat Oana Gheorghiu.

Vicepremierul Oana Gheorghiu a prezentat în şedinţa de Guvern din 16 aprilie o listă exploratorie privind posibila listare la bursă a unor companii de stat.

"E o propunere, este o listă doar pentru explorare, e o listă exploratorie, nu avem o decizie, o asumare politică. Listă exploratorie înseamnă că la un nivel de specialişti de AMEPIP şi din cadrul Cabinetului ne-am uitat la ce companii pot fi listate în urma unor discuţii cu specialişti din zona de piaţă de capital, dar pentru a face pasul următor e nevoie de un studiu de fezabilitate pentru a decide dacă aceste companii sunt eligibile pentru a fi listate. Procesul de listare este unul complex pe care trebuie să-l ducă la bun sfârşit specialişti care cu asta se ocupă", declara Oana Gheorghiu, într-o conferinţă de presă la Palatul Victoria.

În cadrul notei de informare prezentată în şedinţa de Guvern, vicepremierul pentru reforma companiilor de stat a prezentat şi o listă a unor companii de stat propuse pentru listare la bursă, care necesită o perioadă minimă de 6-12 luni de pregătire: CEC Bank, propunerea avansată: IPO - ofertă mixtă (acţiuni noi + pachet stat); Administraţia Porturilor Maritime Constanţa - FP vinde pachetul de 20%/ofertă mixtă; Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti - FP vinde pachetul de 20%/ofertă mixtă; Societatea Naţională a Sării (Salrom) - FP vinde pachetul de 49%/ofertă mixtă; Loteria Română - ofertă mixtă (acţiuni noi + pachet stat); Compania Naţională Imprimeria Naţională - IPO - ofertă mixtă; Cuprumin-Zăcământul Roşia Poieni - parteneriat strategic (JV) nu IPO la BVB; Romarm/ Uzina Mecanică Cugir - IPO condiţionat de modificare legislativă; Compania Naţională Poşta Română - IPO - FP vinde 6,48% sau ofertă mixtă după studiu de fezabilitate.

În ceea ce priveşte jalonul din PNRR referitor la restructurarea unor companii de stat, Gheorghiu a precizat că România va propune restructurarea Electrocentrale Group, Tipografica CFR şi Telecomunicaţii CFR.