"Continuăm lucrările de modernizare a reţelei de termoficare. Am atras fonduri europene şi e important să respectăm termenele de implementare, pentru a nu pierde finanţarea", a transmis Primăria Capitalei, joi, pe Facebook.

Potrivit municipalităţii, în perioada 27 aprilie - 11 mai, alimentarea cu apă caldă va fi sistată în următoarele zone: strada Turnu Măgurele, bulevardul Brâncoveanu, străzile Luică şi Reşiţa, bulevardul Obregia, străzile Niţu Vasile, Racoviţa, Giurgiului şi cele adiacente.

În intervalul 4 - 8 mai, va fi afectată zona din perimetrul strada Sebastian, Calea Rahovei, strada Malcoci, Ferentari, străzile Petre Ispirescu, Dumbrava Nouă şi străzile adiacente.

După 12 mai, timp de cinci zile, lucrările vor afecta şi zonele: bulevardele Nicole Grigorescu, Basarabia, şoseaua Iancului, bulevardul Camil Ressu, strada Constantin Brâncuşi şi cele adiacente.