Dimitriu susține că procedura constituțională inițiată prin consultările anterioare s-a încheiat odată cu depunerea mandatului premierului desemnat Eugen Tomac.

„Constituția este foarte clară: desemnarea unui candidat pentru funcția de prim-ministru trebuie să fie precedată de consultarea partidelor parlamentare. Consultările desfășurate anterior au avut un obiect precis și au produs un rezultat concret: desemnarea lui Eugen Tomac pentru funcția de prim-ministru. În momentul în care acesta și-a depus mandatul, procedura constituțională generată de acele consultări s-a încheiat”, a scris deputatul USR, fost secretar de stat în Ministerul Justiție,i duminică, pe Facebook.

Retragerea lui Tomac, nu „un detaliu administrativ”

Potrivit lui Alexandru Dimitriu, retragerea premierului desemnat nu reprezintă „un detaliu administrativ”, ci consecința faptului că nu a reușit să obțină susținerea politică necesară pentru formarea unei majorități parlamentare. În aceste condiții, o nouă desemnare nu poate fi considerată o simplă continuare a procedurii anterioare.

„Situația politică s-a schimbat, iar Constituția impune reluarea consultărilor cu partidele parlamentare înaintea desemnării unui nou candidat”, a subliniat deputatul USR.

Consultarea nu e o formalitate care se bifează o singură dată

Dimitriu a atras atenția că consultarea partidelor nu este o formalitate care poate fi bifată o singură dată și folosită pentru orice desemnare ulterioară.

„Ea trebuie să existe pentru fiecare candidat desemnat, astfel încât președintele să poată evalua susținerea politică reală existentă la acel moment. Respectarea Constituției nu depinde de urgența politică a momentului. Tocmai în momentele dificile, regulile constituționale trebuie respectate cu strictețe”, a evidențiat Alexandru Dimitriu.

Anunțul președintelui

Duminică dimineața, președintele Nicușor Dan a anunțat că Eugen Tomac și-a depus mandatul de premier desemnat și că îl propune în locul acestuia pe Adrian Veștea. Decizia vine în contextul în care Tomac nu a reușit să adune suficiente susțineri parlamentare pentru a forma o nouă majoritate guvernamentală.