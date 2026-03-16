Proiectul pune legea responsabilităţii fiscal-bugetare în vigoare în acord cu prevederi din Directiva (UE) 2024/1265 a Consiliului din 29 aprilie 2024 de modificare a Directivei 2011/85/UE privind cerinţele referitoare la cadrele bugetare ale statelor membre.

Astfel, prin proiect se prevede actualizarea regulii privind nivelul datoriei publice.

"În cazul în care raportul dintre datoria publică, conform metodologiei Uniunii Europene, şi produsul intern brut depăşeşte valoarea de referinţă de 60% din produsul intern brut, prevăzută la art. 1 din Protocolul nr. 12 privind procedura aplicabilă deficitelor excesive, anexat la tratatele Uniunii Europene, se implementează măsuri pentru încadrarea indicatorului pe o tendinţă de scădere suficientă şi de apropiere de valoarea de referinţă într-un ritm satisfăcător în perioada de ajustare", prevede actul normativ.

Alte modificări vizează actualizarea regulii privind creşterea cheltuielilor publice, astfel încât creşterea anuală a cheltuielilor administraţiei publice să respecte prevederile Regulamentului UE sau recomandările formulate de instituţiile Uniunii Europene în cadrul procesului de supraveghere macroeconomică şi bugetară.

Totodată, s-a prevăzut actualizarea atribuţiilor Consiliului Fiscal.

Astfel, proiectul prevede că reprezentanţii Consiliului Fiscal vor face obiectul unor evaluări externe o dată la fiecare patru ani, evaluări efectuate de evaluatori independenţi, care pot fi experţi individuali sau instituţii cu experienţă în domeniul de activitate al acestuia. Finanţarea acestor evaluări se va face din bugetul Consiliului Fiscal. Prima evaluare va avea loc până la sfârşitul anului 2027.

Membrii Consiliului Fiscal vor participa la audieri şi discuţii periodice în Parlamentul României, dacă vor fi invitaţi.

De asemenea, se introduce obligativitatea ca Parlamentul sau Guvernul să se conformeze evaluărilor, opiniilor sau recomandărilor Consiliului Fiscal, emise şi publicate. Explicaţiile vor fi făcute publice şi prezentate în termen de două luni de la data publicării de către Consiliul Fiscal.

Proiectul mai prevede că "Ministerul Finanţelor va publica pe pagina de internet datele privind datoria publică după publicarea acestor date de către Eurostat, pentru toată administraţia publică şi detaliat pe subsectoarele administraţiei publice".

Institutul Naţional de Statistică va avea obligaţia de a publica pe pagina proprie de internet datele trimestriale privind deficitul bugetar, în termen de cel mult zece zile de la publicarea datelor relevante de către Eurostat.

Senatul este primul for sesizat, Camera Deputaţilor este decizională.