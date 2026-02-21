Afirmația aparține liderului UDMR, Kelemen Hunor, care dezvăluie, în emisiunea „Insider Politic" de la Prima TV, o imagine surprinzătoare a relațiilor din Executiv, transmite news.ro.

„Dacă stai la ședința coaliției și asculți ce se întâmplă acolo, pare ok. Dacă te uiți la televizor după ședință și te uiți doar la declarații, ai impresia că arde casa", a explicat Kelemen. El distinge între „o realitate nu chiar paralelă, dar suprapusă": în sală „toată lumea încearcă să găsească o soluție", în timp ce pe rețelele sociale „vai de capul meu".

Ironia lui Grindeanu, confirmată

Întrebat dacă PSD și USR „se suportă" în ședințe, Kelemen a răspuns afirmativ, amintind o frază ironică a lui Sorin Grindeanu: „Nu degeaba a zis Grindeanu că PSD-ul se găsește în USR. Era ironic el când a zis, dar..."

Declarațiile vin în contextul criticilor constante pe care cele două formațiuni și le aduc în spațiul public, contrastând puternic cu atmosfera din culisele guvernării.