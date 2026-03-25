Instanţa supremă a suspendat decizia premierului Ilie Bolojan privind înfiinţarea comitetului pentru legile justiției

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a suspendat, miercuri, decizia privind constituirea Comitetului pentru analiza şi revizuirea legislaţiei din domeniul justiţiei, înfiinţat la iniţiativa premierului Ilie Bolojan.

Cristian Matei

Instanţa constată un „posibil exces de putere în modul de constituire şi funcţionare al acestui comitet, ridicând semne serioase de întrebare cu privire la respectarea principiilor legalităţii şi separaţiei puterilor în stat”.

Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) este definitivă şi are ca efect suspendarea imediată a activităţii acestui comitet.

Potrivit ICCJ, decizia instanţei vine ca urmare a constatării „unui posibil exces de putere în modul de constituire şi funcţionare al acestui comitet, ridicând semne serioase de întrebare cu privire la respectarea principiilor legalităţii şi separaţiei puterilor în stat".

În 15 ianuarie, Curtea de Apel Bucureşti a respins, ca neîntemeiată, cererea de suspendare a deciziei de constituire a Comitetului guvernamental pentru modificarea legilor justiţiei, depusă de Coaliţia pentru Apărarea Statului de Drept (CASD), o organizaţie neguvernamentală condusă de avocata Elena Radu, însă hotărârea instanţei a fost atacată cu recurs de CASD.

Admite recursul declarat de recurenta-reclamantă Coaliţia pentru Apărarea Statului de Drept împotriva Sentinţa civile nr. 46 din data de 15 ianuarie 2026, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal, precum şi cererea de intervenţie accesorie în favoarea recurentei-reclamante formulată de intervenienta Asociaţia Judecătorilor pentru Apărarea Drepturilor Omului”, se arată în decizia de miercuri, 25 martie, a instanţei supreme.

Prin aceeaşi hotărâre, instanţa ICCJ a casat în parte sentinţa Curţii de Apel Bucureşti şi, rejudecând, în limitele casării, a admis cererea de suspendare formulată de CASD, în contradictoriu cu prim-ministrul României. 

„Suspendă executarea Deciziei nr.574/2025 privind constituirea, organizarea şi atribuţiile Comitetului pentru analiză şi revizuirea legislaţiei din domeniul justiţiei, emisă de pârâtul Prim-Ministrul României, până la pronunţarea instanţei de fond. Respinge cererile de intervenţie accesorie în favoarea pârâtului formulate de intervenientele Asociaţia Forumul Judecătorilor din România, Asociaţia Voci pentru Democraţie şi Justiţie, Asociaţia DECLIC, Asociaţia Funky Citizens şi de Cancelaria Prim-Ministrului. Menţine în rest sentinţa recurată”, se mai arată în decizia instanţei supreme. 

”Hotărârea Înaltei Curţi de Casaţie şi Jusitţie este definitivă. Hotărârea ICCJ reprezintă „un semnal important privind necesitatea ca orice demers legislativ sau administrativ să se desfăşoare strict în cadrul constituţional şi legal, fără abuzuri de autoritate”, precizează aceeaşi sursă.

În acest context, ICCJ subliniază „importanţa transparenţei, a respectării procedurilor democratice şi a consultării reale a tuturor actorilor relevanţi în procesul de reformă a justiţiei”.

Decizia privind constituirea Comitetului pentru revizuirea legilor justiţiei a fost publicată în Monitorul Oficial din 19 decembrie 2025.

Conform deciziei de înfiinţare, Comitetul urma să fie alcătuit din reprezentanţi ai Cancelariei prim-ministrului şi reprezentanţi ai Ministerului Justiţiei, în calitate de membri permanenţi şi să fie condus de reprezentantul Cancelariei prim-ministrului. 

Printre atribuţii, acest grup de lucru avea analiza efectelor punerii în aplicare a legislaţiei din domeniul justiţiei adoptate în 2022, dar şi a opiniilor formulate de către asociaţiile reprezentative ale magistraţilor şi de către ONG-uri. 

În 24 decembrie 2025, la câteva zile de la publicarea în Monitorul Oficial a hotărârii de înfiinţare a Comitetului iniţiat de premierul Ilie Bolojan, Coaliţia pentru Apărarea Statului de Drept, condusă de avocata Elena Radu, a contestat decizia, solicitând instanţei de contencios administrativ şi fiscal de la Curtea de Apel Bucureşti suspendarea actului administrativ. 

În 15 ianuarie, CAB a respins cererea de suspendare, însă avocata a făcut recurs, care a fost admis de instanţa supremă.

Comunicatul ICCR de suspendare a Deciziei 574 din 2025 a PM Ilie Bolojan

Ce prevede DECIZIA nr. 574 din 19 decembrie 2025, privind constituirea, organizarea și atribuțiile Comitetului pentru analiza și revizuirea legislației din domeniul justiției

”Articolul 1

(1) Se constituie Comitetul pentru analiza și revizuirea legislației din domeniul justiției, denumit în continuare Comitetul, organism fără personalitate juridică, cu caracter consultativ.

(2) Comitetul este condus de reprezentantul Cancelariei Prim-Ministrului, care are calitatea de președinte.

(3) Comitetul este format din reprezentanți ai Cancelariei Prim-ministrului și reprezentanți ai Ministerului Justiției, în calitate de membri permanenți.

(4) La lucrările Comitetului pot participa, pe baza invitației prim-ministrului, reprezentanți ai altor autorități și instituții publice, ai societății civile și ai organizațiilor internaționale.”

Prima întrunire la Guvern a Comitetului pentru analiza și revizuirea legislației din domeniul justiției. Mesajul lui Bolojan

CAB respinge suspendarea comitetului pentru reforma justiției creat de Ilie Bolojan. CSM critică existența grupului de lucru
CAB respinge suspendarea comitetului pentru reforma justiției creat de Ilie Bolojan. CSM critică existența grupului de lucru

Judecătorii de la Curtea de Apel București au respins cererea de suspendare a activității Comitetului pe justiție constituit la inițiativa premierului Ilie Bolojan. Activitatea, dar și formarea grupului este criticată și de CSM.

Reacția CSM după discuțiile despre reforma Justiției: Comitetul de la Guvern este netransparent și fără temei legal clar
Reacția CSM după discuțiile despre reforma Justiției: Comitetul de la Guvern este netransparent și fără temei legal clar

După ce și-a trimis reprezentanții la discuțiile de la Guvern legate de reforma justitiție, CSM acuză „lipsa de transparență” și a ambiguității a modului în care a fost desemnat Comitetului de analiză și propunerile făcute.

Reforma legislației din Justiție revine pe agenda Guvernului. Comitetul de analiză se reunește miercuri la Palatul Victoria
Reforma legislației din Justiție revine pe agenda Guvernului. Comitetul de analiză se reunește miercuri la Palatul Victoria

O nouă reuniune a Comitetului de analiză şi revizuire a legislaţiei în domeniul Justiţiei are loc miercuri, la Palatul Victoria. Întâlnirea este programată de la ora 14:00.

Guvernul bate noi recorduri la lipsă de reacție: România, printre ultimele state UE fără măsuri pentru criza carburanților
Guvernul bate noi recorduri la lipsă de reacție: România, printre ultimele state UE fără măsuri pentru criza carburanților

România întârzie să intervină pentru a tempera scumpirea carburanților, în timp ce majoritatea covârșitoare a statelor din UE au adoptat deja măsuri concrete după perturbările de pe piața petrolului generate de războiul din Iran. 

Iranul respinge planul de pace în 15 puncte al președintelui SUA, Donald Trump
Iranul respinge planul de pace în 15 puncte al președintelui SUA, Donald Trump

Postul de televiziune de limbă engleză al televiziunii de stat iraniene a citat miercuri un oficial anonim, care a afirmat că Iranul respinge propunerea Statelor Unite ale Americii de încetare a focului în 15 puncte.

LIVE UPDATE. Guvernul promite că ordonanța privind prețurile la combustibil va fi adoptată în ședința de joi
LIVE UPDATE. Guvernul promite că ordonanța privind prețurile la combustibil va fi adoptată în ședința de joi

Ordonanța de urgență a Guvernului privind criza carburanților va fi adoptată în ședința ordinară de joi, 26 martie, au transmis astăzi reprezentanții Executivului, după ce sindicatele au refuzat să participe la ședința Consiliului Naţional Tripartit.

