Gheorghiu respinge acuzațiile și spune că a fost un dialog firesc prin care a încercat să aducă în atenție companii cu experiență în digitalizarea administrației publice.

Șeful sindicaliștilor din Guvern a trimis o adresă oficială în care o acuză pe Oana Gheorghiu că ar fi transmis, de pe adresa instituțională două e-mail-uri către Autoritatea pentru Digitalizarea României și Serviciul de Telecomunicații Speciale.

În mesaje, vicepremierul i-ar fi întrebat pe șefii celor două instituții dacă sunt interesați de produsele și soluțiile oferite de grupul german Schwarz Digits, companie din grupul Schwarz, care deține și rețeaua Kaufland.

Sindicaliștii spun că discuțiile vizau servicii IT, cloud, securitate cibernetică, infrastructură digitală și transformare digitală.

Noni Iordache, președintele Sindicatului Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului: „În afară de firma aceasta care este din Germania, care să zicem că din pură întâmplare a sponsorizat în trecut fostul angajator al doamnei Gheorghiu. Au fost și alții... De ce refuză să spună dacă au avut și alte întâlniri. Din punct de vedere moral administrativ și politic putem să vorbim despre trafic de influență. Noi nu am stabilit și nu dorim să stabilim existența unei infracțiuni. Sunt alte instituții care o pot face”.

În aceeași adresă este menționat și faptul că lanțul Kaufland România, parte a grupului Schwarz, ar fi donat 250.000 de euro Asociației "Dăruiește Viață", organizație co-fondată de Oana Gheorghiu înainte de intrarea în Guvern.

Vicepremierul Oana Gheorghiu respinge acuzațiile și spune că scandalul este construit artificial, iar informațiile apărute în spațiul public sunt false și scoase din context.

Gheorghiu susține că nu a fost vorba despre trafic de influență sau presiuni asupra instituțiilor statului, ci despre discuții normale legate de digitalizarea administrației. Vicepremierul spune că întâlnirile cu reprezentanții grupului german Schwarz Digits nu au fost nici secrete, nici comerciale și că au fost anunțate public încă din luna ianuarie. Mai mult, acestea ar fi fost incluse și în registrul de transparență al Guvernului.

Potrivit Oanei Gheorghiu, la discuții au participat mai multe instituții importante ale statului, printre care ADR, STS, SRI, MApN, MAI și DNSC, pentru a analiza dacă soluțiile propuse de compania germană ar putea fi utile pentru infrastructura digitală și securitatea cibernetică a României.

Oana Gheorghiu, vicepremier interimar al României: „Au fost organizate întâlniri cu mai multe companii. Am trimis mail către toate instituțiile. Domnul Vlad care a fost demis de la ADR a scos acest mail într-o încercare de a mă denigra. Sindicatul a devenit un instrument politic implicat în această campanie de denigrare. Repet, nu s-a luat nici măcar o decizie și nu a fost nici măcar o implicare de natură financiară în aceste întâlniri și mail-uri”.

Vicepremierul mai spune că e-mailul invocat de fostul șef al ADR nu a fost trimis doar către ADR, ci către toate instituțiile participante la discuții și susține că nimeni dintre reprezentanții statului implicați nu a reclamat presiuni sau nereguli. Până în acest moment nu există o anchetă anunțată oficial.