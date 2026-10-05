Conform Consiliului Judeţean Tulcea, aplicaţia din Poligonul Babadag începe luni, va avea loc în fiecare zi lucrătoare a săptămânilor din această lună, între orele 9:00 şi 23:59 de minute, cu excepţia primelor două zile ale celei de-a treia săptămâni, scrie Agerpres.

„Circulaţia pe DJ 222 între localitatea Enisala şi localitatea Sălcioara va fi restricţionată prin amplasarea a două bariere, iar tragerile se vor executa fără întrerupere pe interval de 60 de minute cu pauze de 15 minute între ele pentru descongestionarea traficului rutier. Pentru rezolvarea unor situaţii de urgenţă se va lua legătura în mod obligatoriu cu Centrul secundar de Pregătire pentru lupta Babadag la telefon 0240/562805", se menţionează în anunţul CJ.

De asemenea, Primăria Tulcea a anunţat populaţia că exerciţii militare cu muniţie de război au loc luna aceasta şi în Poligonul de tragere Cataloi. Acestea se desfăşoară aproape în fiecare zi lucrătoare, între orele 8:00 şi 16:00, cu excepţia ultimei zile de vineri a acestei luni, atunci când tragerile de infanterie vor avea loc între orele 8:00 şi 20:00.

„Populaţia civilă care se află în zona poligonului este obligată: să nu intre în perimetrul Zonei Militare Restricţionate / de siguranţă al poligonului pe timpul tragerilor (valabil pentru persoane, animale, atelaje, autovehicule), să părăsească imediat zona în cazul în care au pătruns accidental, pe timpul tragerilor, să respecte semnificaţia indicatoarelor instalate şi indicaţiile personalului de pază referitoare la interzicerea pătrunderii în zona de siguranţă restricţionată pe timpul executării tragerilor, ridicării, mutării sau deplasării oricăror elemente de muniţie şi deşeuri metalice din zona poligonului sau apropierea acestuia, indiferent de natura lor", se specifică în anunţul autorităţii locale.