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Înregistrarea arată momentul în care un autoturism condus de un tânăr de 25 de ani intră în depășirea unui TIR și se ciocnește cu o mașină care vine din sensul opus. La volan era un bărbat de 72 de ani.

Vehiculul tânărului e proiectat apoi în fața camionului, al cărui conducător - un cetățean turc de 53 de ani - încearcă să evite încă un impact și ajunge în decor.

Trei oameni au fost răniți și transportați la spital. În timpul cercetărilor la fața locului, polițiștii au descoperit că șoferul care a provocat coliziunea avea o alcoolemie de 0,77 miligrame alcool pur în aerul expirat. Pe numele lui a fost deschis un dosar penal pentru conducere sub influența alcoolului și vătămare corporală din culpă.