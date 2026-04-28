Membru marcant al PNL: Dacă ne reașezăm la masă cu PSD suferim de un bizar sindrom Stockholm colectiv

Într-un mesaj publicat marți, parlamentarul face trimitere la discuțiile privind o posibilă reluare a parteneriatului politic dintre PNL și PSD. Mihai Voicu respinge ferm ideea și invocă atacurile lansate de social-democrați la adresa liberalilor, precum și apropierea PSD de AUR.

„Cred, acum, că dacă ne așezăm cuminți la masă cu PSD după numeroasele atacuri populiste și după mariajul cu AUR, înseamnă că suferim de un bizar sindrom Stockholm colectiv”, a transmis deputatul PNL.

În final, parlamentarul vorbește despre responsabilitatea actualei situații politice și explică faptul că ar trebui asumată de cei care au generat-o: „Nu, cine a nins să strângă”.

Declarația lui Mihai Voicu vine într-un moment în care în interiorul PNL există dezbateri privind viitoarele alianțe și formule de guvernare, dar și după ce PSD și AUR au depus o moțiune împotriva guvernului Bolojan.