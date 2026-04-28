Membru marcant al PNL: Dacă ne reașezăm la masă cu PSD suferim de un bizar sindrom Stockholm colectiv

Într-un mesaj publicat marți, parlamentarul face trimitere la discuțiile privind o posibilă reluare a parteneriatului politic dintre PNL și PSD. Mihai Voicu respinge ferm ideea și invocă atacurile lansate de social-democrați la adresa liberalilor, precum și apropierea PSD de AUR.
„Cred, acum, că dacă ne așezăm cuminți la masă cu PSD după numeroasele atacuri populiste și după mariajul cu AUR, înseamnă că suferim de un bizar sindrom Stockholm colectiv”, a transmis deputatul PNL.
În final, parlamentarul vorbește despre responsabilitatea actualei situații politice și explică faptul că ar trebui asumată de cei care au generat-o: „Nu, cine a nins să strângă”.
Declarația lui Mihai Voicu vine într-un moment în care în interiorul PNL există dezbateri privind viitoarele alianțe și formule de guvernare, dar și după ce PSD și AUR au depus o moțiune împotriva guvernului Bolojan.
Moţiunea de cenzură depusă de PSD, AUR şi PACE - Întâi România va fi citită miercuri în plenul reunit al Camerei Deputaţilor şi Senatului, iar pe data de 5 mai va fi dezbătută şi votată.
Birourile permanente reunite ale Parlamentului au decis, marţi, calendarul dezbaterii şi votării moţiunii de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan. Miercuri, de la ora 12:30, moţiunea de cenzură va fi citită în plenul comun. Pe data de 5 mai, marţea viitoare, de la ora 11:00, moţiunea va fi dezbătută şi votată. Votul va fi secret, cu bile.
Fostul vicepremier social-democrat Marian Neacşu a anunţat luni că PSD va iniţia, împreună cu AUR, o moţiune de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan. La rândul său, Petrişor Peiu a precizat că este vorba despre un demers comun, cu intenţia ca moţiunea de cenzură să fie depusă şi dezbătută la începutul lunii mai.
În prezent, în Parlament sunt 463 de aleşi (330 deputaţi şi 133 senatori), astfel că majoritatea absolută de 233 de voturi poate decide soarta Executivului.