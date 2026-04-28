El a amintit de declaraţia preşedintelui PSD, Sorin Grindeanu, în acest sens.

"Sunt nişte oameni care sunt în funcţia de lider de partid, vorbesc în numele a zeci de mii de oameni şi când ei spun ceva, trebuie să-i luăm în serios", a spus şeful statului.

Nicuşor Dan a fost întrebat de probabilitatea organizării de alegeri anticipate în actualul context politic.

"Bineînţeles că, aşa cum am spus, noi tot avansăm în scenarii, dar lista scenariilor o aveam de la început. Acest scenariu este extrem, extrem de puţin probabil, pentru că am avut crize politice similare, niciuna din acele crize nu s-a terminat cu alegeri anticipate şi e un scenariu, teoretic îl avem aşa, dar nu trebuie să-l luăm prea mult în considerare", a răspuns el.

Întrebat dacă va mai avea încredere în social-democraţi, el a făcut apel la evaluarea activităţii acestora în guvernul de coaliţie.

"Noi vorbim aici de relaţii instituţionale, nu relaţii personale. Instituţional e o evaluare pe care o fac, au făcut un lucru bun pe care l-au făcut că au votat azi programul SAFE", a punctat el.

În ceea ce priveşte orientarea pro-occidentală a României, el a reiterat că nu va numi un premier dintr-un guvern cu AUR.

"În primul rând, avem declaraţia partidelor. Niciunul dintre partidele pro-europene nu spune că vrea să facă un guvern cu forţe anti-occidentale, AUR. Ăsta este un lucru şi apoi, în acel scenariu în care eu voi avea de numit un prim-ministru, repet, mă voi asigura că lucrul ăsta nu se întâmplă", a mai spus şeful statului.