Ilie Bolojan: „Trebuie luate măsuri pentru a evita posibilităţile de pensionare anticipată nejustificată”

Ilie Bolojan a declarat, joi, că Guvernul trebuie să ia măsuri pentru a opri posibilităţile de pensionare anticipată care nu sunt justificate şi, de asemenea, să intervină şi la celelalte categorii profesionale care au sisteme de pensionare mai rapide.

Bolojan a fost întrebat dacă, după pensiile magistraţilor, vor fi analizate şi celelalte sisteme de pensionare ale categoriilor de angajaţi speciali, care au pensii necontributive.

„Noi suntem în situaţia în care, alături de Italia, suntem pe ultimele locuri în Uniunea Europeană ca număr de populaţie activă implicată în economie. Gândiţi-vă că între 55 şi 64 de ani, care este o vârstă totuşi de maturitate profesională, doar 53% din populaţia României lucrează într-o anumită formă. Sigur, unii sunt plecaţi din ţara în străinătate, dar foarte mulţi sunt pensionaţi. (...) Gândiţi-vă că în fiecare an ies tot mai mulţi oameni în pensie care nu sunt înlocuiţi de generaţiile care vin din urmă. (...) Prin urmare, dacă nu luăm măsuri pentru ca toate posibilităţile de pensionare anticipată care nu sunt justificate de, nu ştiu, o greutate foarte mare, lucru în mediu foarte toxic sau situaţii în care, efectiv, condiţia fizică este o condiţie de bază pentru a putea lucra, atunci nu vom repara aceste lucruri", a spus Bolojan la Digi 24.

El a adăugat că, potrivit proiectului care va fi adoptat de Guvern, pensionarea magistraţilor se va face la o vârstă normală, adică la 65 de ani, iar pensia va fi una rezonabilă, maxim 70% din ultimul salariu.

„Această regulă trebuie extinsă şi la celelalte categorii, sigur, ţinând cont de un specific. Şi am dat un exemplu. Gândiţi-vă că una este să ai un jandarm în pază la o instituţie unde, aşa cum vedem în foarte multe locuri, oamenii care sunt în pază sunt la 60-65 de ani şi nu se întâmplă nimic şi alta este să ai un jandarm în intervenţie, în brigada de intervenţie, care trebuie să poarte pe el ţinuta de apărare şi în acelaşi timp este înjurat, se dă în el cu pietre din caldarâm, şi aşa mai departe. Acolo e nevoie de o formulă de pensionare accelerată. Dar nu mai putem să vedem această situaţie fără să intervenim, şi, din punctul meu de vedere, indiferent cine este în guvernare, trebuie să intervină şi la celelalte categorii care au sistemele de pensionare mult mai rapide", a mai spus premierul.

